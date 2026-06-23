Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 23 de junio, minuto a minuto

El neurocirujano pidió ampliar su indagatoria nuevamente en el debate oral. También testificará más personal que estuvo todos los días en el barrio donde murió Diego

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FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian
FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa una instancia decisiva para la fiscalía, que intenta acreditar la responsabilidad de los siete acusados, imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Este martes están citados dos empleados de la garita de seguridad del barrio privado donde residía Maradona y Maximiliano Trimarchi, quien fue el encargado de incorporar al psicólogo Carlos Díaz al entorno del ex jugador.

La fiscalía considera que estas declaraciones pueden aportar información relevante sobre la rutina en la casa y contribuir a la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la internación domiciliaria.

Además, el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados, anunció que volverá a declarar este martes. Será su octava intervención en el debate, donde ya realizó varias aclaraciones relacionadas con pruebas y testimonios incorporados al debate.

10:05 hsHoy

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque ampliará su declaración y buscará explicar audios “sacados de contexto”

El neurocirujano imputado adelantó que hará una serie de aclaraciones sobre decisiones tomadas durante la internación domiciliaria y responderá acusaciones en su contra. Además, declararán testigos clave sobre los últimos días del Diez en la casa de Tigre

Leopoldo Luque uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona
Leopoldo Luque uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona entra en una etapa clave para la fiscalía, que busca demostrar la responsabilidad de los siete imputados, acusados de homicidio simple con dolo eventual.

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