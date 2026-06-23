Sociedad

Una nueva campaña contra el antisemitismo se desplegó en varios edificios en construcción en medio de la fiebre mundialista

El Foro Argentino contra el Antisemitismo lanzó una serie de carteles que cuelgan en los frentes de algunas obras edilicias. “Un país sin antisemitismo se construye con vos. Vamos Argentina!”, reza el mensaje

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La campaña del Foro Argentino Contra el Antisemitismo en el frente de varios edificios en construcción: "Un país sin antisemitismo se construye con vos"

Con motivo del Mundial 2026, el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) lanzó una nueva campaña en obras en construcción del AMBA junto a desarrolladores urbanos para exhibir carteles con el mensaje “Un país sin antisemitismo se construye con vos. Vamos Argentina!”.

En un contexto, en el que los discursos de odio crecieron en Argentina y en otras grandes ciudades del mundo, la campaña se desplegó en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense. Casi 20 proyectos en construcción sumaron a sus carteles técnicos de obra el mensaje promovido por el foro para rechazar la discriminación y la violencia.

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Una decena de empresas cedió espacio en sus desarrollos inmobiliarios para sostener la iniciativa en la agenda pública. En la difusión colaboraron la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y las firmas GyD, Uno en Uno, Arupac, Grupo Tueroc, JOY, ROOT, Spósito & asociados y WGW.

Acción FACA en frentes de edificios en construcción capturas
Una de las obras en CABA que expone el cartel de FACA

El mensaje visible es instalar en el espacio urbano una consigna contra el antisemitismo y asociar esa intervención a un pedido de rechazo social frente a expresiones de odio que, según el foro, vienen en aumento.

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Durante este tipo de campaña, que también se realizó en 2024, FACA envió un documento de agradecimiento a los desarrolladores. “Ningún argentino debería estar desatento frente a la creciente ola de antisemitismo que vive el mundo”. Y agregó: “En un contexto en el todavía hay quienes niegan la mayor masacre cometida contra los judíos desde el Holocausto, debemos luchar firmemente contra expresiones y actos antisemitas de cualquier tipo”, sostuvieron.

Qué es el Foro Argentino contra el Antisemitismo

El 7 de noviembre de 2023, a un mes del salvaje ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel, que se cobró la vida de más de 1400 personas (entre ellas, ciudadanos argentinos) más de 50 dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y académicos lanzaron en la Argentina el Foro Argentino contra el Antisemitismo.

El objetivo es denunciar el aumento de expresiones de odio contra la colectividad judía y defender el derecho de Israel a existir y a responder al terrorismo, en medio de la escalada militar que por entonces ardía en la Franja de Gaza.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de, por entonces, Juntos por el Cambio, Sabrina Ajmechet, la abogada argentino-venezolana Elisa Trotta Gamus y la exdiputada Laura Alonso.

El texto fundador sostiene que, desde el ataque, se intensificaron los ataques contra el Estado de Israel y contra los judíos que viven tanto allí como en la diáspora. Los firmantes atribuyen ese fenómeno al antisemitismo y a una intolerancia promovida, según afirman, por quienes niegan la existencia del Estado israelí y plantean la eliminación del pueblo judío.

Partida Foro Argentino contra el Antisemitismo
Algunas de las personalidades que adhieren al FACA. De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: Sabrina Ajmechet, Alfredo Leuco, Romina Manguel, Maximiliano Ferraro, Santiago Kovadloff y Julián Weich

Entre quienes suscribieron el pronunciamiento aparecen los periodistas Romina Manguel, Alfredo Leuco, Ezequiel Spillman, Luis Novaresio y Osvaldo Bazán. También firmaron los dirigentes Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, María Sotolano, Claudio Avruj, Waldo Wolff, Fabio Quetglas y Alejandro Finocchiaro.

La nómina incluye además al conductor Julián Weich y a los filósofos Santiago Kovadloff, Diana Cohen Agrest, Diana Sperling y Miguel Wiñazki. Se sumaron también el jurista Daniel Sabsay, los periodistas Claudio Zuchovicki y Willy Kohan, la dirigente del PRO Paula Bertol, Jorge Sigal, Federico Andahazi y el profesor de Historia Jorge Ossona.

Ideales del foro

Los impulsores del foro plantean que el antisemitismo no solo amenaza a Israel o al pueblo judío, sino también a “los valores occidentales que garantizan la libertad, la pluralidad, la diversidad y la tolerancia”. En esa línea, el escrito advierte que el crecimiento de ese odio se manifiesta en la Argentina y en otros países de manera abierta.

La publicación señala que esa preocupación también fue advertida por la Comisión Europea, que condenó oficialmente este tipo de prácticas. En la ciudad de Buenos Aires, además, en noviembre de 2023 se registró un hecho vandálico en un edificio del barrio de Caballito, donde apareció pintada una estrella de David en la fachada.

El foro sostiene que Israel fue creado después del exterminio de 6 millones de judíos como garantía de resguardo frente a la repetición de la tragedia nazi. A partir de esa premisa, el comunicado afirma que el país no solo tiene derecho a existir, sino también la obligación de defenderse.

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