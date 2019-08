-Que una persona se quiera embarcar en una responsabilidad y en un trabajo día a día no lo tiene Star Wars, lo tienen las personas. Sólo somos tal vez de la primera generación que se atrevió a reconocer que le gusta la cultura pop. Los héroes de los que me hablaba mi papá no se colgaban de telarañas, ni disparaban armas láser, no respiraban raro. Nosotros, la Generación X, nos atrevimos a reconocer eso. La película tiene la nostalgia, las ganas de querer seguir viviéndola; pero ayudar al prójimo es un poder que tenemos todos.