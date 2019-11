Kiara Acosta, una chica trans cuya historia contamos en Infobae, llega a la marcha acompañada de su madre y su hermanita. Caminan entre la gente, muchos le piden fotos. Kiara está feliz. Verónica, su madre, la mira encantada. No es un ambientes al que esté acostumbrada, pero le alegra poder acompañarla. “Yo soy más conservadora, pero me gusta ver que ella es feliz. Es lo que está eligiendo: pelear por su felicidad. Y eso me llena de orgullo”, dice.