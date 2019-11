Nico y Enrico fueron con sus dos hijos y dejaron los cochecitos de los bebés en la vereda de Avenida de Mayo para que los niños vieran pasar las carrozas hasta el Congreso. Elena y Aparición (esta última chica trans me dijo que podía decirle “Api” o “Aparición fugaz”, que era su nombre completo) trajeron a su abuela de 92 a la Plaza de Mayo para compartir la fiesta. La carroza de las meretrices repartían volantes de su agrupación en donde decían que su cuerpo era de ellas, hasta para venderlo. El colectivo de osos, hombres barbudos con panza y cuero, coreaban “a quién le importa lo que yo haga” al ritmo de la carroza de “La Loca” que sacudía a un Gustavo Pecoraro feliz, con todo derecho. Un Robin con un calzón ajustado se subía a un semáforo para agitar la bandera multicolor detrás de una chica con un cartel de “todos afuera del placard”. La carroza de Las Fuegas no paraba (¡gracias al universo!) de tanta música de Ricky Martin y Thalía, de tanta cumbia y de tanto vodka repartido desde una pistola de agua verde a quien quisiera poner la boca allí abajo. Un matrimonio heterosexual, con dos hijos adolescentes heterosexuales, se encargan de aclarar, todos allí, porque “es lo que dios manda”, me dicen. “Dios manda esta alegría y este amor de todes”, dice la mamá de unos 45 años. Dos chicos con carteles pegados a sus torsos decían que son portadores sanos de VIH: “Negativo no contagio”. Jay Mammon, Nikka Lorach y Mariana Genesio Peña no paraban de sacarse fotos con la gente que les decía “gracias por ayudarnos”. Un vendedor de cerveza me dice si soy el de la tele que “tiró todo hace poco para afuera” y se saca una foto, por las dudas. Un grupo del oeste que canta furioso “se va, se va, se va” y “no se pudo, no se pudo”, al lado de los pibes PRO por la diversidad. Se miran. Se ríen. Se convidan cerveza. Se abrazan y se dicen “aguante el orgullo”.