Era cada vez más claro que había que hacer algo. “Una tarde estábamos con Carlos en casa, en esa época vivía conmigo. Me dijo: ‘Mirá loca, ya es momento de hacer una marcha acá en Buenos Aires’”, recuerda Cigliutti. Jáuregui -lo cuenta la película, a través del relato del periodista y activista Gustavo Pecoraro- tenía sus influencias: antes de haber ido a New York, había estado en una gran marcha en París en la que se pedía no votar a candidatos que discriminaran: Jáuregui había terminado llorando frente a ese gran hecho político.