—¡No lo podía creer! Pensaba: “¡No puede ser real que gane 10 veces más que yo y no hacen nada! ¡Y que disfrute de su tiempo!”. Cuando les preguntás cómo lo hicieron, dicen que cuando vivimos en este paradigma pensamos que no hay otra forma, al punto que cuando vas por los Bosques de Palermo a las 10 de la mañana y ves que hacen yoga, decís: “¿Qué hace esta gente?”. Es como un juicio de valor, porque te parece que eso es hacer nada. Cuando veía que vivían así me decía: “¡No, no puede ser que sean felices y que se hayan animado!". Por mi forma de ser yo no me veía en un estilo de vida así, de no hacer nada. Entonces seguí investigando a la compañía del anuncio que hablaba de profesionales que vivían de otra forma y ese fue el primer disparador y me dije: “¡Esto se tiene que terminar”. Cuando regresé a Buenos Aires había una reestructuración en la compañía para la que trabajaba y me pidieron que hiciera una propuesta de desvinculación de personas... Fue un instante. Me miré al espejo y dije: “¡Soy yo! Es ahora o nunca”.