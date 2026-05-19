Probation por filmarse disparando: el actor Santiago Motolo grabó un video para advertir sobre los peligros del uso de armas

El influencer también deberá realizar una donación económica al Hospital Garrahan, un taller sobre “Comportamiento Ciudadano” y trabajos comunitarios

A principios de marzo, el actor e influencer Santiago Motolo, conocido por sus participaciones en las series O11CE y El Marginal, quedó en el centro de la polémica tras la viralización de un video donde se lo ve disparando al aire en el barrio 31. Ahora, recibió una probation y debió grabar un video para advertir sobre los peligros del uso de armas.

Motolo, quien fue imputado por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°11, interinamente a cargo de Nicolás Bernareggi, secretaría de Romina Menzano, deberá postear los dos videos en sus redes sociales.

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Desde el Ministerio Público Fiscal porteño detallaron que el influencer además deberá donar un millón de pesos al Hospital Garrahan. También tendrá que realizar un taller llamado “Comportamiento Ciudadano”, el cual se dicta en el ámbito del Consejo de la Magistratura de CABA, y hacer 30 horas de trabajos comunitarios en la Sociedad Vecinal de Fomento “Pro Av. Cruz”.

Durante un año, Motolo deberá concurrir a las citaciones que le soliciten la Fiscalía, la Oficina de Control de Suspensión de Juicio a Prueba o el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°23, a cargo de Norberto Circo.

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El actor fue imputado por disparar un arma de fuego

Dicha resolución se inscribe dentro de la perspectiva de la justicia restaurativa, que busca la reparación del daño, la restauración del lazo social y la rehabilitación del infractor. Desde el MPF porteño destacaron que la reparación del daño debía realizarse a través del mismo medio por el que fue ocasionado: sus redes. Por lo tanto, consideraron adecuado utilizar su alcance para concientizar a los jóvenes sobre los riesgos asociados al uso de armas.

El caso que derivó en la probation para Motolo comenzó a principios de marzo, cuando se viralizó un video donde se veía a Motolo, acompañado por otra persona, disparando un arma de fuego en la barrio 31.

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Tras la viralización del video, la Fiscalía N°11 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ordenó retirar el video de las redes sociales, así como también dispuso diversas medidas para identificar el escenario del hecho y a las personas que se veían en la grabación.

El video en cuestión formaba parte de “un tour por la Villa 31” del influencer. Tras el análisis de las imágenes, se logró identificar a Motolo como uno de los que disparó el arma. Los otros dos jóvenes que estaban con el actor también fueron imputados, uno por abuso, tenencia y portación ilegítima de arma de fuego, y el otro por tenencia y portación ilegítima.

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Motolo recibió numerosas críticas en sus redes

Santiago Motolo es conocido por haber interpretado a “Gavilán” en la serie juvenil O11CE y por su participación en la última temporada de El Marginal. Además, tiene actividad en redes sociales como influencer y productor de contenido digital, donde suma miles de seguidores.

Luego de la viralización del video, Motolo recibió numerosas críticas por parte de usuarios y figuras públicas, quienes repudiaron la exhibición y el uso irresponsable de armas de fuego.

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