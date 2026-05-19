Crimen y Justicia

Pidieron la detención de un odontólogo acusado de abusar de su prima: viajó a Uruguay antes del juicio sin avisar

Joaquín Gianfelici está procesado por abuso sexual simple y el debate oral fue fijado para el 10 de junio en La Plata. La querella solicitó su detención porque faltó a una audiencia y salió del país sin avisar; la fiscalía propuso una probation, pero la víctima se opuso

Guardar
Google icon
Odontólogo denunciado por abuso en La Plata
Los chats donde la denunciante le cuenta a una persona de su círculo lo ocurrido en diciembre de 2020

Casi cinco años después de la denuncia, la causa contra Joaquín Gianfelici, un odontólogo de La Plata acusado de abusar de su prima, quedó a las puertas del juicio oral. Pero antes del debate, previsto para el 10 de junio, el tribunal deberá resolver un planteo clave: si el imputado seguirá en libertad o será detenido, luego de faltar a una audiencia y viajar a Uruguay sin avisar.

El pedido de detención fue presentado por los abogados de la joven denunciante, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, quienes argumentaron que la salida del país sin autorización judicial y la ausencia a una audiencia previa al juicio revelan un riesgo procesal. Gianfelici está procesado por abuso sexual simple.

PUBLICIDAD

Ante el juzgado, los letrados plantearon que Gianfelici modificó las condiciones bajo las cuales venía transitando el proceso en libertad y que su ausencia obligó a reprogramar la audiencia, lo que generó una nueva instancia de revictimización para la denunciante. En su planteo, advirtieron: “Se burló de todos nosotros”.

También marcaron la incertidumbre de cara al debate oral: “Y si el día del debate pasa lo mismo y en vez de Uruguay termina en algún lugar donde no podamos encontrarlo, ¿quién se hace responsable?”, plantearon.

PUBLICIDAD

La discusión se dio este lunes, durante una audiencia previa al juicio. Allí, la fiscal de juicio María Victoria Huergo propuso concederle a Gianfelici una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Esa salida prevé la fijación de reglas de conducta y, si son cumplidas, puede derivar en la extinción del proceso sin sentencia. La querella y la víctima se opusieron y pidieron avanzar con el debate oral previsto para el 10 de junio en el Juzgado Correccional 4.

El hecho que originó la causa ocurrió durante la madrugada del 27 de diciembre de 2020, en una vivienda de la zona oeste de La Plata. Según la denuncia, la joven descansaba en una habitación después de una reunión familiar y de amigos cuando Gianfelici habría abusado sexualmente de ella.

La denuncia fue radicada pocos días después. Al expediente se incorporaron testimonios de asistentes a la reunión, informes de profesionales y pericias psicológicas y psiquiátricas.

Odontólogo denunciado por abuso en La Plata
El último chat entre la joven y el acusado

En marzo de 2022, la joven dio a conocer su relato públicamente en redes sociales. Allí contó el impacto que el hecho tuvo en su vida y cuestionó la demora del proceso judicial.

Según ese testimonio, el episodio ocurrió durante una reunión familiar y de amigos. La joven contó que decidió irse a dormir y que su primo se acercó a la habitación. De acuerdo con su relato, él la besó y la tocó pese a su negativa. También dijo que quedó en shock y que, aunque le repitió varias veces que no, él insistió y le respondió frases como “Mirá cómo estoy”.

El abuso se interrumpió cuando otras personas entraron a la habitación. La denunciante explicó que al día siguiente tuvo que ir a trabajar y que ese viaje fue angustiante. “Mi ‘No’ fue reiterado muchas veces, y no se respetó”, expresó.

El expediente fue instruido por el fiscal Juan Mennucci, quien consideró que había pruebas e indicios suficientes para avanzar contra Gianfelici por el hecho denunciado.

En la convocatoria a indagatoria, Mennucci valoró la declaración de la víctima, los testimonios de su entorno, los informes de profesionales en psicología y psiquiatría, y las pericias practicadas a ambas partes. Para el fiscal, el caso encuadró en el delito de abuso sexual simple, que prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión.

El acusado declaró durante la investigación y negó los hechos. Desde la denuncia inicial, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento que le impide estar a menos de 200 metros de la denunciante.

Ahora, el tribunal deberá resolver si Gianfelici continuará en libertad o si se le impondrá una medida restrictiva. De manera subsidiaria, los abogados de la joven solicitaron que, en caso de no dictarse la detención, se ordene prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

La definición llegará antes del inicio del juicio oral, en el que la denunciante busca exponer públicamente su caso y obtener una resolución judicial.

Temas Relacionados

La PlataAbusos sexualesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia investiga una denuncia de abuso sexual a dos nenas en un jardín de infantes de La Matanza

Se trata del Jardín N°1017 de González Catán. Las supuestas víctimas tienen 3 y 4 años. La fiscal Lorena Pecorelli está a cargo de la causa. Hasta ahora, no hay un sospechoso identificado

La Justicia investiga una denuncia de abuso sexual a dos nenas en un jardín de infantes de La Matanza

El hermano del hombre que golpeó a Kevin Martínez en Chascomús negó que esté prófugo y denunció amenazas

Fernando Marzzellino aseguró que Leandro permanece a disposición de la Justicia. Por ahora, no está imputado ni tiene pedido de captura; la única acusada en la causa es la conductora del Ford Ka por homicidio culposo

El hermano del hombre que golpeó a Kevin Martínez en Chascomús negó que esté prófugo y denunció amenazas

Un alumno de 14 años llevó un arma a su colegio y fue demorado en Córdoba: investigan qué fue lo que pasó

El menor quedó a disposición de la justicia penal juvenil y se le notificó a la Secretaría de Niñez

Un alumno de 14 años llevó un arma a su colegio y fue demorado en Córdoba: investigan qué fue lo que pasó

Cayó un prófugo internacional en San Cristóbal: estaba escondido en el cuarto de basura de un edificio

El hombre, de 31 años, fue detenido tras una persecución de la Policía de la Ciudad. Tenía pedido de captura de Interpol desde 2022 por un robo agravado en Perú. La Justicia le dictó la prisión preventiva

Cayó un prófugo internacional en San Cristóbal: estaba escondido en el cuarto de basura de un edificio

Por qué la Justicia liberó a “El Chelo” de Grupo Green, acusado de violación: se negó a entregar una muestra de su ADN

Adrián Torres había sido arrestado el 12 de marzo pasado, pero el juez Gustavo Banco rechazó la prisión preventiva y le dictó la falta de mérito. La fiscalía apeló la decisión y la querella cuestionó que siga en libertad. Los forenses detectaron semen en el cuerpo de la denunciante

Por qué la Justicia liberó a “El Chelo” de Grupo Green, acusado de violación: se negó a entregar una muestra de su ADN

DEPORTES

Horas decisivas para la confección de la lista de 26 futbolistas que Scaloni llevará al Mundial: las dudas de último momento

Horas decisivas para la confección de la lista de 26 futbolistas que Scaloni llevará al Mundial: las dudas de último momento

Con formación confirmada, Boca enfrenta a Cruzeiro en un partido sin margen de error por la Copa Libertadores

Revelaron el gesto que tuvo Messi con los empleados del predio de AFA tras ganar el Mundial 2022: “Casi un departamento”

La oferta oficial que recibió Icardi del Galatasaray: qué dijo su agente sobre el presunto interés de River Plate

El recital de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea que hundió al Tottenham: golazo, asistencia y un festejo misterioso

TELESHOW

La indignación de Cachete Sierra tras conocer el precio del álbum del mundial y no poder conseguirlo: “Pasé por cinco kioscos”

La indignación de Cachete Sierra tras conocer el precio del álbum del mundial y no poder conseguirlo: “Pasé por cinco kioscos”

Migue Granados cumplió uno de sus sueños y será parte de un clásico del cine animado

Así fue el cumpleaños de Brisa Ardohain, la sobrina de Pampita: íntimo y en familia

El pasatiempo que eligió Adabel Guerrero tras comenzar una nueva relación: “Cada pieza empieza a encajar, como la vida misma”

Ivana Figueiras enfrentó las críticas por su relación con Darío Cvitanich: “Nadie me va a hacer dudar”

INFOBAE AMÉRICA

Nueve de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones, señala estudio

Nueve de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones, señala estudio

El gobierno de Guatemala elabora plan de contingencia ante amenazas climáticas para el corredor seco

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado

Honduras descarta cárceles en islas y reforzará presencia militar en las calles, afirma Zambrano

Comité técnico pide a Mulino vetar proyecto que cambia ley de protección de arrecifes