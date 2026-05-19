Pidieron la detención de un odontólogo acusado de abusar de su prima: viajó a Uruguay antes del juicio sin avisar

Los chats donde la denunciante le cuenta a una persona de su círculo lo ocurrido en diciembre de 2020

Casi cinco años después de la denuncia, la causa contra Joaquín Gianfelici, un odontólogo de La Plata acusado de abusar de su prima, quedó a las puertas del juicio oral. Pero antes del debate, previsto para el 10 de junio, el tribunal deberá resolver un planteo clave: si el imputado seguirá en libertad o será detenido, luego de faltar a una audiencia y viajar a Uruguay sin avisar.

El pedido de detención fue presentado por los abogados de la joven denunciante, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, quienes argumentaron que la salida del país sin autorización judicial y la ausencia a una audiencia previa al juicio revelan un riesgo procesal. Gianfelici está procesado por abuso sexual simple.

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Ante el juzgado, los letrados plantearon que Gianfelici modificó las condiciones bajo las cuales venía transitando el proceso en libertad y que su ausencia obligó a reprogramar la audiencia, lo que generó una nueva instancia de revictimización para la denunciante. En su planteo, advirtieron: “Se burló de todos nosotros”.

También marcaron la incertidumbre de cara al debate oral: “Y si el día del debate pasa lo mismo y en vez de Uruguay termina en algún lugar donde no podamos encontrarlo, ¿quién se hace responsable?”, plantearon.

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La discusión se dio este lunes, durante una audiencia previa al juicio. Allí, la fiscal de juicio María Victoria Huergo propuso concederle a Gianfelici una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Esa salida prevé la fijación de reglas de conducta y, si son cumplidas, puede derivar en la extinción del proceso sin sentencia. La querella y la víctima se opusieron y pidieron avanzar con el debate oral previsto para el 10 de junio en el Juzgado Correccional 4.

El hecho que originó la causa ocurrió durante la madrugada del 27 de diciembre de 2020, en una vivienda de la zona oeste de La Plata. Según la denuncia, la joven descansaba en una habitación después de una reunión familiar y de amigos cuando Gianfelici habría abusado sexualmente de ella.

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La denuncia fue radicada pocos días después. Al expediente se incorporaron testimonios de asistentes a la reunión, informes de profesionales y pericias psicológicas y psiquiátricas.

El último chat entre la joven y el acusado

En marzo de 2022, la joven dio a conocer su relato públicamente en redes sociales. Allí contó el impacto que el hecho tuvo en su vida y cuestionó la demora del proceso judicial.

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Según ese testimonio, el episodio ocurrió durante una reunión familiar y de amigos. La joven contó que decidió irse a dormir y que su primo se acercó a la habitación. De acuerdo con su relato, él la besó y la tocó pese a su negativa. También dijo que quedó en shock y que, aunque le repitió varias veces que no, él insistió y le respondió frases como “Mirá cómo estoy”.

El abuso se interrumpió cuando otras personas entraron a la habitación. La denunciante explicó que al día siguiente tuvo que ir a trabajar y que ese viaje fue angustiante. “Mi ‘No’ fue reiterado muchas veces, y no se respetó”, expresó.

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El expediente fue instruido por el fiscal Juan Mennucci, quien consideró que había pruebas e indicios suficientes para avanzar contra Gianfelici por el hecho denunciado.

En la convocatoria a indagatoria, Mennucci valoró la declaración de la víctima, los testimonios de su entorno, los informes de profesionales en psicología y psiquiatría, y las pericias practicadas a ambas partes. Para el fiscal, el caso encuadró en el delito de abuso sexual simple, que prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión.

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El acusado declaró durante la investigación y negó los hechos. Desde la denuncia inicial, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento que le impide estar a menos de 200 metros de la denunciante.

Ahora, el tribunal deberá resolver si Gianfelici continuará en libertad o si se le impondrá una medida restrictiva. De manera subsidiaria, los abogados de la joven solicitaron que, en caso de no dictarse la detención, se ordene prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

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La definición llegará antes del inicio del juicio oral, en el que la denunciante busca exponer públicamente su caso y obtener una resolución judicial.