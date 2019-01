Insisto en que hasta el libro de ciencia ficción más ambicioso que se haya escrito quedará obsoleto en tan solo unas décadas. El futuro se acerca de forma exponencial y no soy el único en imaginar estas tendencias que se basan en cuantiosa literatura, publicaciones y mi experiencia en centros de estudio como Singularity University, Stanford Graduate Business School, Harvard Business School, MIT Sloan o Kellogg School of Management. Si profundizara en otros campos, como por ejemplo el estudio del microbioma, la manipulación del código genético con la ya existente herramienta CRISPR, la nanotecnología o la posibilidad de conectar nuestros cerebros a la nube, realmente entenderíamos que no hay límite para lo imaginable y lo inimaginable del cambio que se viene.