—La primera vez vi a muchos ancianos que eran como niños, con su carita de pena y otros con sus sonrisas porque son personas que no tienen maldad. Realmente vi un mundo hermoso, pero con algo de tristeza también porque de los 31, 14 no recibían visitas. Y yo, como soy un poco charlatán, me acerqué para hablarles y entramos en confianza. Descubrí de grande que ayudar me reconforta el corazón. Ya tengo 60 años, trabajo en radio y soy solo. Hace muchos años vivo en esta ciudad, así que me propuse seguir yendo al hogar a visitarlos.