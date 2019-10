Su hermano Carlos, que viajó especialmente desde Pergamino para darle el último adiós a su madre, también brindó detalles de lo acontecido. "Me avisan que mi mamá había fallecido y al rato me llaman que resucitó en la casa velatoria. La verdad que estamos muy mal, muy nerviosos, no sabemos dónde estamos parados”, dijo al sitio local Chacabuquense.com