En las imágenes se aprecia a Alarcón con la mirada perdida y claramente desaliñado. "¿Así venís a trabajar? ¿Cómo te llamás? Esa es mi mamá. No podés hablar, sinvergüenza. Mirá cómo estás, el cierre todo desprendido. Vos tenés que estar acá firme, no durmiendo", le reprochó Juan al médico, quien tardó unos segundos en ubicarse en espacio y tiempo. "Recién me levanto, loco, rajá", le contestó el terapista.