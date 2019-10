-Se dice que Aníbal Troilo cerraba los ojos para verlo todo. A mí me pasó que cuando mi hijo Nicolás era muy chiquito yo estaba estudiando en casa. Él pasó por el cuarto jugando y me pidió que le hiciese upa. Entonces me preguntó: “¿Mami, por qué cerrás los ojos cuando tocás?”. Yo no me había dado cuenta. Le pedí que me preguntara otra vez, mientras pensaba qué contestarle. Y le dije: “Porque de esa manera se puede ver la música por dentro”. Entonces me pidió el bandoneón, se lo puse sobre su regazo, lo abrió, cerró los ojos y tocó una tecla. Y me dijo: “Mamá, tenés razón”. Y siguió jugando. A mí me pasa que cuando toco y cierro los ojos somos solamente mi bandoneón y yo.