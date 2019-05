– Le voy a hablar del Perón de la primera presidencia. Tuve la suerte de conocerlo. Era entrador, simpático… y con un talento extraordinario. En esa época yo lo veía día por medio. Yo trabajaba en el cabaret Tibidabo y él…, sí, iba día por medio, era coronel… Y le voy a contar algo que pasó años más tarde… Estrenábamos El patio de la morocha. Yo había dicho que tratándose de esa obra lo más lógico es que la hiciera Mariano Mores. Bueno, pero viene Cátulo Castillo y me dice que en Subsecretaría de Prensa querían que fuera yo. Más todavía, si yo no aceptaba, la obra no se hacía. Al fin, acepté… Éramos 146 personas en la compañía. Yo no era peronista, ni antiperonista. De los 146, 145 se pusieron el escudito peronista. Y yo no. Y nunca me dijeron ni una palabra. Para el día del estreno, yo tenía una pinta bárbara. Smoking, había adelgazado 14 kilos. Al verme, Perón, que estaba en primera fila con Delia Parodi, le dijo: "Dígale que me de la receta para adelgazar, que me la zarpe". Bien lunfa, se las sabía todas.