—Lo veo terminando su ciclo, como todas las cosas. Y esto no es discutible, no es que a mí me parece ¡esto es así! Es tan real como que vos y yo estamos haciendo ahora una entrevista. No nos parece, está ocurriendo ¡está ocurriendo de manera natural, igual como ocurren todas las cosas! No hay fenómeno que no tenga un inicio, un desarrollo, una meseta y el decaimiento para dar lugar a otra cosa. Esto pasó siempre, la vida de un hombre es eso. El gran problema no es que ésta música va a cumplir su ciclo y que es como una obra determinada a la que no se le pueden agregar más rayitas o más cosas. Hay que observarla y disfrutarla, pero al lado hay una tela vacía que es la que tenemos que llenar los músicos que estamos con vida… Y a veces no sabemos qué poner porque nos toca vivir una época de mucha confusión estética e ideológica; y no sabemos qué poner, a veces no sentimos el poder de la herencia, sabés. Uno hace sus cosas en virtud de una herencia que recibe, un impulso que recibe, de eso que está detrás de uno, que se llama historia. Si eso no está qué puedo hacer y qué puedo modificar… No sé para dónde voy y entonces quedo colgado de aspectos industriales de la música.