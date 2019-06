-Antes estaba más interesado en plasmar mi visión y sonido. Hoy intento que el resultado sea fruto de un trabajo grupal. Cuando cada miembro aporta su propia visión, el resultado es infinitamente más rico y complejo. Siempre me sorprendo con los resultados inesperados que aparecen en un proceso de creación colectivo y el total siempre es más grande que la suma de las partes. También me encuentro más abierto a tocar tangos tradicionales, aunque me interesa que siempre digan algo propio, que sean coherentes con la forma en que hoy vivimos, nuestra manera de entender la música, que no es igual a la de hace 50 años. Antes tal vez necesité distanciarme más del repertorio tradicional para encontrar mi voz. Hoy pienso, cómo diría mi abuelo, que el tango es el tango, no importa que sea de ayer o de hoy.