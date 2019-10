Incluso teniendo éxito en el tratamiento, son variadas las preguntas que giran en torno a las parejas y la decisión de seguir conservando o descartar los embriones. ¿Si por el momento no pero después quieren volver a tener hijos?; ¿si producto de una separación uno los quiere destruir los embriones y el otro no?; ¿quién se hace cargo de la manutención de los embriones en caso de fallecimiento de los solicitantes? De Luca apuntó a que no hay legislación al respecto: “Se tendría que poder cesar la criopreservación, revocando el consentimiento, pero no hay una ley específica sobre el tema”.