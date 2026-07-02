Las imágenes que muestran a Claudio Barrelier revisando las cámaras de la cuadra el día después del femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier recorriendo la cuadra ubicada frente a su casa y observando las cámaras instaladas en la vía pública

El domingo 24 de mayo, mientras la familia de Agostina Vega recorría Córdoba buscando desesperadamente a la adolescente de 14 años, Claudio Barrelier caminaba por las calles del barrio Cofico con la vista puesta en las cámaras de seguridad.

Las imágenes, incorporadas al expediente al que accedió Infobae, lo muestran a las 17.59, menos de 24 horas después del femicidio, recorriendo la cuadra ubicada frente a su casa y observando distintos dispositivos de videovigilancia instalados sobre la vía pública.

PUBLICIDAD

Para ese momento, según la reconstrucción del fiscal Raúl Garzón, Agostina ya había sido asesinada dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 y su cuerpo todavía permanecía oculto en el inmueble.

Una de las cámaras ubicada frente a la casa de Claudio Barrelier

Las secuencias fílmicas constituyen uno de los elementos más contundentes de la acusación. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, los movimientos registrados ese domingo cobran especial importancia porque, un día después, el propio Barrelier utilizó esa supuesta búsqueda de cámaras para sostener ante Gabriel Vega, padre de la adolescente, la teoría del Volkswagen Gol rojo, una versión que, según la fiscalía, buscó desviar el foco de la investigación.

PUBLICIDAD

Durante esa conversación —cuya transcripción publicó este medio—, el acusado le aseguró que había intentado conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Mientras hablaba, tomó su celular y le exhibió chats y llamados que habría realizado: “Para que veas que no te estoy mintiendo en nada. Mirá, el número del frente de donde tienen las cámaras. Yo llamé a la mujer preguntándole si me podía facilitar las cámaras, por ahí se podía ver la patente del auto”, le dijo.

19.23: Efectivos policiales llegaron hasta la vivienda del barrio Cofico para trasladar a Barrelier a prestar declaración testimonial

¿Qué muestran las cámaras?

El relevamiento de cámaras permitió reconstruir buena parte de los movimientos del acusado durante el domingo posterior al crimen.

Como se ve en las imágenes que figuran en la nota, a las 19.23, efectivos policiales llegaron hasta la vivienda del barrio Cofico para trasladarlo a prestar declaración testimonial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con fuentes del caso, Barrelier salió rápidamente de su casa, abordó un automóvil de civil color gris y acompañó a los agentes. Una hora y media más tarde, a las 20.47, otro automóvil lo dejó nuevamente frente al domicilio.

20.47: Los policías regresan a Barrelier a la casa en otro automóvil de civil

Apenas cuatro minutos después, a las 20.51, Barrelier volvió a salir, esta vez acompañado por su hija de 11 años. La caminata duró exactamente ocho minutos: a las 20.59, ambos fueron registrados regresando a la vivienda.

PUBLICIDAD

Este paseo no fue casual. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, Barrelier salió a realizar un trayecto similar al que había hecho con Agostina la noche anterior, cuando la pasó a buscar en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo antes de llevarla a su casa. Las mismas fuentes sostuvieron que ese movimiento podría explicar por qué, cuando días más tarde trascendió el video en el que se lo observa caminando junto a la adolescente, el acusado aseguró que la joven registrada por la cámara era en realidad su hija.

“Todo fue para generar confusión”, resumieron.

La actividad continuó esa misma noche. A las 22.37, las cámaras volvieron a captarlo cuando salió caminando en dirección a la calle Nicolás Avellaneda. Minutos después pasó nuevamente por el frente de su casa y continuó hacia Justo José de Urquiza. Esa noche también recibió la visita de su madre, Viviana Brizuela, según supo este medio.

PUBLICIDAD

20.59: Barrelier y su hija de 11 años fueron registrados regresando a la vivienda

La vivienda nunca permaneció vacía. Además de Viviana, allí estaban Marianela Palmero —pareja de Barrelier, hoy imputada por encubrimiento agravado—, la hija de ambos, Eugenia Ludmila “La Gringa” Ascarruz, y su pareja Matías Córdoba junto a su hermano, que también quedaron registrados entrando y saliendo durante esa jornada.

Ese dato constituye uno de los interrogantes centrales del expediente. Para la fiscalía, todavía resta determinar qué sabían quienes convivían con el principal acusado y si advirtieron movimientos compatibles con las maniobras de limpieza y ocultamiento que describe la investigación.

PUBLICIDAD

A las 22.37, las cámaras volvieron a captar a Barrelier cuando salió otra vez de su casa

Lunes 25 de mayo: el día del descarte

Según declaró Soledad Andreani, el domingo 24 por la noche Barrelier ya le había pedido prestado su Ford Ka negro con el argumento de que necesitaba llevarle ropa a un tío. Ella se negó.

Al día siguiente volvió a comunicarse con ella. Cerca de las 10 de la mañana llegó hasta su casa y le explicó que estaba “en un quilombo” porque la hija de una amiga había desaparecido y él era la última persona que la había visto. Para ese momento, la desaparición de Agostina ya era de público conocimiento y el nombre de Barrelier comenzaba a aparecer entre las personas que habían tenido el último contacto con la adolescente.

PUBLICIDAD

Luego él volvió a pedirle el automóvil y, esta vez, Andreani accedió.

El video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo de Agostina Vega

En su declaración, a la que accedió Infobae, la mujer aseguró que Barrelier utilizaba habitualmente ese vehículo e incluso contaba con una autorización para manejarlo. También relató que regresó una hora después y retiró del auto una mochila gris con celeste donde solía guardar ropa para bañarse en su casa.

PUBLICIDAD

La reconstrucción de la fiscalía sostiene un escenario muy distinto. Según la acusación, fue durante ese lapso cuando Barrelier cargó en el Ford Ka los restos de Agostina y una pala, manejó hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y enterró el cuerpo en dos sectores distintos.

Más tarde, ese mismo lunes, Andreani declaró que ambos fueron a comprar bolsas de arena, cemento y otros materiales para una obra. Una cámara de seguridad los registró llegando juntos a una ferretería. Después regresaron al domicilio de la mujer. Horas después recibieron en la casa de Andreani a Gabriel Vega, el padre de Agostina, quien buscaba respuestas sobre la desaparición de su hija.

Al día siguiente, martes 26 de mayo, la investigación dio un giro definitivo con la detención de Claudio Barrelier. Como el allanamiento de la vivienda aún no había sido autorizado, los investigadores debían encontrarlo fuera de la casa para concretar el arresto. Según pudo reconstruir Infobae, Gabriel Vega colaboró con esa maniobra: mantuvo contacto con el acusado hasta lograr que saliera del domicilio, momento en el que fue interceptado por efectivos policiales y quedó detenido.