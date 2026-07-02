Sociedad

Operativo de invierno: reforzaron los controles en rutas y accesos de las principales ciudades del país

Serán encabezados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto a las fuerzas federales. Además de agentes en los caminos utilizarán drones para realizar vigilancia aérea. Qué exigirán y cuando se harán efectivos

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La ANSV realizará controles de tránsito hasta marzo en 34 puntos turísticos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó el Operativo Invierno hasta el 5 de agosto en corredores turísticos de 19 provincias

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el Operativo Invierno, un dispositivo de fiscalización que se extenderá hasta el 5 de agosto en los principales corredores turísticos del país. Desde este miércoles, los controles se distribuyen en 21 puntos estratégicos de 19 provincias, con el objetivo de reducir las conductas de riesgo al volante durante el período de mayor circulación hacia destinos de montaña, nieve, termas y costa.

El esquema combina puestos fijos con patrullas, unidades móviles y tecnología de vigilancia aérea mediante drones. Para evitar que los conductores puedan anticipar las ubicaciones a través de aplicaciones o redes sociales, los puntos de control cambiarán de emplazamiento de forma periódica, según informó la ANSV.

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El operativo no actúa en soledad: las tareas se realizan en coordinación con las fuerzas de seguridad de cada provincia y municipio. En determinados puntos estratégicos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se suma al dispositivo para ejercer controles simultáneos sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Los agentes desplegados en ruta verificarán alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de Sistemas de Retención Infantil (SRI). También fiscalizarán maniobras de riesgo como los sobrepasos en doble línea amarilla. En zonas de montaña, se añade una exigencia adicional: el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas lo requieran.

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Para el despliegue se destinaron agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros, alómetros y drones distribuidos a lo largo de los corredores turísticos. La incorporación de tecnología aérea permite detectar infracciones desde ángulos que los controles terrestres no siempre cubren, ampliando el alcance de la fiscalización sin necesidad de multiplicar el personal en tierra.

Vista lateral de una oficial de Tránsito Argentina con mascarilla tomando un test de alcoholemia a un hombre, junto a una patrulla en ruta al atardecer.
El Operativo Invierno distribuye controles en 21 puntos estratégicos para reducir conductas de riesgo en rutas hacia destinos de montaña, nieve, termas y costa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Operativo Invierno se enmarca en una estrategia más amplia que la ANSV viene consolidando desde hace semanas. A mediados de junio, el organismo lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que permite a cualquier persona denunciar conductas peligrosas al volante a través de WhatsApp, al número 11-2787-0000. El mecanismo exige que el denunciante envíe material audiovisual con la patente visible, junto con la ubicación, fecha y hora aproximada del hecho.

Según informó la ANSV, los reportes son evaluados por equipos técnicos del organismo y, según la gravedad del caso y la prueba aportada, pueden derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir. El material debe ser registrado por acompañantes o peatones, nunca por quien conduce. Las conductas que pueden reportarse van desde el alcohol al volante y el exceso de velocidad hasta las picadas ilegales, el uso de teléfonos celulares mientras se maneja, menores conduciendo, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial.

Más allá de las sanciones individuales, la ANSV señaló que el sistema de reporte ciudadano también aporta datos para identificar patrones de riesgo en distintos puntos del territorio, con miras a fortalecer campañas de prevención a escala federal. De esa forma, cada denuncia se convierte en insumo tanto para el expediente de un conductor en particular como para el diseño de políticas de fiscalización.

La articulación entre operativos presenciales y participación ciudadana apunta a resolver una de las limitaciones estructurales del control vial: la imposibilidad de mantener presencia permanente en todas las rutas y calles del país. La incorporación de drones al Operativo Invierno responde a esa misma lógica: ampliar la capacidad de detección sin depender exclusivamente de agentes en tierra.

Antes del lanzamiento del operativo estacional, la ANSV ya había desplegado dispositivos similares en las autopistas Panamericana y Buenos Aires–La Plata para frenar la circulación por banquinas, práctica expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito. Ese esquema combinó patrullajes dinámicos con motocicletas del organismo y puestos fijos con patrullas. En la Panamericana, desde el inicio del operativo se registró una reducción en la frecuencia de esa infracción.

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