Escape de gas en la autopista Dellepiane: obreros rompieron un caño de alta presión con una retroexcavadora

Una retroexcavadora que realizaba trabajos de desagüe a metros de la autopista Dellepiane, en el Bajo Flores, rompió este jueves un caño de alta presión de 4 pulgadas perteneciente a la red de distribución de gas de MetroGAS, y provocó un escape que obligó al corte preventivo del carril mano a capital. El incidente se registró cerca de las 15, cuando el equipo de una empresa contratista de AUSA perforó la cañería durante la ejecución de una obra de desagüe en las inmediaciones de la vía rápida.

La rotura de una tubería de alta presión en una zona urbana de alta circulación implica un riesgo inmediato: el gas que escapa bajo presión puede acumularse en espacios confinados o entrar en contacto con fuentes de ignición, lo que convierte cualquier intervención en una operación que exige protocolos estrictos y coordinación entre múltiples organismos. Por eso, desde el primer momento, las autoridades activaron un operativo de emergencia que involucró a Bomberos de la Ciudad, personal policial y equipos técnicos especializados de la distribuidora.

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Según informó MetroGAS, tres equipos de trabajo de la empresa se trasladaron al lugar con el equipamiento necesario para iniciar las tareas de contención y reparación. La intervención requirió la excavación de dos pozos a ambos lados del caño dañado para aislarlo y, una vez aislado, se procedió al prensado de la tubería.

El operativo en el lugar combinó dos frentes simultáneos. Por un lado, los Bomberos de la Ciudad arrojaron agua sobre el punto de escape para reducir la concentración de gas en el ambiente y minimizar el riesgo de ignición. Por el otro, los técnicos de MetroGAS avanzaron con la colocación de dos prensas en el sitio del incidente, herramientas que permitieron sellar la cañería de forma mecánica mientras se completaba la reparación definitiva. La empresa informó también que se registró un venteo controlado del fluido, un procedimiento habitual en este tipo de emergencias para liberar la presión acumulada de manera segura.

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La Policía de la Ciudad dispuso el corte preventivo de la autopista Dellepiane en el carril mano a capital para facilitar el trabajo de los equipos en la vía pública mientras las cuadrillas completaban las excavaciones necesarias para aislar el tramo dañado.

Obreros de una empresa terciarizada rompieron un caño de alta presión y el operativo para repararlo hizo que cortaran un carril del camino

De acuerdo con el parte difundido por la fuerza policial, una dotación de la Estación Lugano se sumó al operativo con una cisterna y el tendido de una línea de 38 milímetros, en apoyo a las tareas de los bomberos sobre el escape.

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MetroGAS precisó que el caño afectado tiene un diámetro de 4 pulgadas (aproximadamente 10 centímetros) y forma parte de la red de distribución de gas de alta presión. La rotura fue provocada por la retroexcavadora de una empresa contratista que ejecutaba trabajos para una obra de desagüe en las inmediaciones de la autopista.

La rotura de un caño de alta presión generó un escape de gas en la autopista Dellepiane (Captura de video de TN)

El proceso de prensado que llevaron adelante los técnicos de MetroGAS exigió condiciones de seguridad que justificaron el corte de la autopista: los operarios debieron trabajar a ambos lados del caño en espacios reducidos, con gas en el entorno y bajo la presión residual de la red. La excavación de los pozos laterales, el montaje de las prensas y el sellado de la tubería son pasos que no admiten aceleración sin comprometer la seguridad del personal y de los vecinos de la zona.

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Pasadas las 17, MetroGAS le confirmó a Infobae que el escape ya había sido controlado, por lo que no hay riesgo para vecinos y transeúntes, mientras continuaban las tareas para terminar el prensado.

Poco antes de las 19, se concluyeron las tareas de prensado y fue liberado el tránsito.