“Juan, que durante todos estos años me ayudó a buscar a Sofi, me comentó la idea de divulgar su imagen durante la Peregrinación a Luján hace unas semanas, cuando hablábamos sobre una chica que apareció en Rosario después de veinte años”, comenta María Elena, en diálogo con Infobae, un rato antes de que Carr señalara que aquel caso reaviva esperanzas. “Fue una de las primeras búsquedas de Missing Children. Pasaron más de veinte años y el mes pasado me enteré, por un diario rosarino, que la nena que fue secuestrada a los cuatro años pudo encontrar a su mamá gracias a Facebook. ¡Es impactante!”, asegura el líder de Red Solidaria, sobre el caso de Marina Fernanda Aragunde.