Entonces, en julio, en la ciudad santafecina, las dos mujeres se encontraron. "Yo estaba sentada en el bulevar Oroño. Ella viene caminando con mi tía y me saqué los lentes. Me vio los ojos y se dio cuenta de que era yo. Me pidió que sonría porque tengo un pocito en la cara del lado izquierdo. Fue muy fuerte. También tengo una marca en la mano que me la hice con ella, que no se borró. Fue lo primero que me buscó en la mano. Cuando lo veo a mi tío bajar del taxi, recordé que me levantaba en brazos, me largué en llanto, se me vino el recuerdo. Volví al pasado".