La información llegó a través de un gitano que desertó de la comunidad. Dijo que otros gitanos tenían una hija igual a Sofía en una casa de Ayacucho, al sur de la provincia de Buenos Aires. El dato no es nuevo: es, según aseguró a Infobae María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, una pista que ya se investigó. "Para mí no es Sofi, yo no tengo ninguna esperanza. Es desesperante vivir así".