"Hay muchos padres que pese a tener poder adquisitivo, prefieren no pagar y utilizan a los hijos como rehenes. Y como aún no hay un registro de moroso alimentarios a nivel nacional, cada provincia tiene sus propias leyes. Córdoba, por ejemplo, es la única que hasta el momento le prohíbe al deudor sacar o renovar el pasaporte y salir del país", explicó a Infobae Adrián Nicolás de Stefano, Director General de Justicia, Registro y Mediación porteño, quien puso como ejemplo la situación vivida por un cordobés que no pudo viajar a Estados Unidos con su esposa y su nueva familia por no estar al día con la cuota que le debía a su ex.