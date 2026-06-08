El Salvador

Ministerio de Educación de El Salvador suspende las clases presenciales por la tormenta tropical Cristina

La disposición regirá el martes 9 y el miércoles 10 de junio en centros públicos y privados de todo el país, e incluye universidades y otras instituciones de educación superior

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El Ministerio de Educación frena la actividad presencial en centros públicos y privados durante dos días clave. Protección Civil elevó el nivel de advertencia. La continuidad en educación superior queda sujeta a una decisión que marca diferencias/(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Ministerio de Educación frena la actividad presencial en centros públicos y privados durante dos días clave. Protección Civil elevó el nivel de advertencia. La continuidad en educación superior queda sujeta a una decisión que marca diferencias/(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) de El Salvador suspendió este lunes las clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativas por la llegada de la tormenta tropical Cristina. La medida regirá el martes 9 y el miércoles 10 de junio en centros públicos y privados de todo el país, además de universidades e instituciones de educación superior.

La suspensión alcanza a la educación inicial, parvularia, básica, media, media técnica, modalidades educativas alternas y educación superior. Las universidades podrán decidir si continúan sus actividades bajo modalidad virtual. El anuncio se emitió a través de un comunicado divulgado en las redes sociales oficiales del Ministerio.

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Alcance de la medida

La decisión fue tomada en respuesta a la Alerta Naranja emitida por Protección Civil.

Según indicó el Ministerio de Educación, la medida busca resguardar la integridad de los estudiantes y prevenir riesgos asociados a las lluvias, como derrumbes, deslaves y desbordamientos de ríos y quebradas.

La medida alcanza desde inicial hasta educación superior, con alcance nacional. El foco está en evitar incidentes por deslizamientos y crecidas. Las autoridades piden atención a la información verificada mientras cambia el panorama. REUTERS/José cabezas
La medida alcanza desde inicial hasta educación superior, con alcance nacional. El foco está en evitar incidentes por deslizamientos y crecidas. Las autoridades piden atención a la información verificada mientras cambia el panorama. REUTERS/José cabezas

Recomendación a la comunidad educativa

El Ministerio de Educación pidió a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de El Salvador.

La disposición abarca a todos los niveles y modalidades educativas del país.

Alera medioambiental en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador emitió la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 un aviso de atención urgente por intensas lluvias, con riesgo de inundaciones urbanas y crecidas súbitas, especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador y el departamento de Sonsonate, según el MARN.

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Los mayores acumulados de la jornada se registraron en la estación Dulce Nombre de María con 15,2 mm, seguida de Nuevo Cuscatlán con 11,6 mm y Izalco con 10,2 mm, de acuerdo con el Observatorio Nacional. También se reportaron valores en el rango de 6 a 7,4 mm en zonas como Apaneca y San Francisco Menéndez, con suelos que se saturan con rapidez.

El Salvador lluvias, alerta naranja por lluvias
El Salvador en Alerta Naranja por tormenta tropical. Resto de Centroamérica en precaución por precipitaciones. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

En el occidente del país, el MARN ubicó como áreas de mayor vulnerabilidad los distritos de Sonsonate, Acajutla, Izalco y Santa Isabel Ishuatán y sus alrededores, y confirmó monitoreo en la capital y su periferia. La institución advirtió sobre afectaciones temporales en la infraestructura vial, complicaciones en la movilidad de peatones y vehículos y desbordamientos locales cerca de ríos y quebradas.

Hasta la emisión del boletín, las autoridades indicaron que no se reportaban daños estructurales graves, aunque el riesgo de anegaciones se mantenía alto, según el MARN. Protección Civil y Medio Ambiente pidieron evitar cruzar vías inundadas y mantenerse informados por canales oficiales ante una eventual orden de evacuación preventiva.

Este lunes, las autoridades salvadoreñas también comunicaron el cierre temporal de parques nacionales y áreas protegidas hasta nuevo aviso por la emisión de la alerta naranja. Las recomendaciones incluyen no tirar basura, evitar obstruir drenajes y mantenerse informados únicamente por fuentes oficiales, mientras el sistema nacional de emergencia permanece en vigilancia permanente ante la tormenta tropical Cristina.

El domingo, el país pasó de tener alerta verde a alerta amarilla y este lunes volvió a cambiarse en motivos de prevención nacional.

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