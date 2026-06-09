Premios Ana Frank 2026: fueron distinguidos los jueces que juzgaron a las Juntas y el ex presidente español Felipe González

Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Carlos Arslanián. Cuatro de los miembros del Tribunal que juzgó a las juntas militares

Los jueces del Tribunal que juzgaron a la dictadura militar, el ex presidente español Felipe González y Moria Casán fueron algunos de los galardonados durante la tercera edición de los Premios Ana Frank.

En el marco del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación, este lunes 8 de junio el Centro Ana Frank Argentina para América Latina organizó la tercera edición de los premios. La ceremonia se realizó en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

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La distinción reconoce a personalidades y organizaciones comprometidas con la democracia, la memoria, los derechos humanos, la convivencia en la diversidad y la construcción de una cultura de paz.

Carlos Rottemberg le entregó el premio a Moria Casán

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega del Premio Ana Frank al Tribunal del Juicio a las Juntas Militares, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. La distinción reconoció el compromiso de los magistrados con la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad y su aporte fundamental a la consolidación democrática argentina.

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Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Recibieron el reconocimiento los integrantes del histórico tribunal: León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, junto con representantes de las familias de Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio.

Luego de recibir la distinción, Carlos Arslanián habló en representación de sus colegas. “Este premio nos conmueve. Son valores profundos como los que representaba Ana Frank. Es clave reemplazar los discursos de odio por discursos de amor. Tenemos el deber moral de hacer esa tarea.”

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Héctor Shalom del Centro Ana Frank abrió la ceremonia de entrega de premios

El ex presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez, recibió el Premio Ana Frank por su contribución a la consolidación democrática, la integración europea y los procesos internacionales de paz.

La distinción fue entregada durante el mes de mayo Madrid, en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), por el presidente del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, junto al secretario general de la OEI, Mariano Jabonero. Durante la ceremonia se proyectó un fragmento del ex mandatario español al recibir el reconocimiento. “Me emociona recibir este premio. Agradezco desde el corazón por lo que significa Ana Frank que enfrentó el sufrimiento del horror pidiendo paz.”

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Vera Spinetta cantó "Plegaria para un niño dormido" durante la ceremonia (RS Fotos)

La ceremonia incluyó un homenaje a Luis Alberto Spinetta. La hija del artista, Vera Spinetta, cantó “Plegaria para un niño dormido” y recibió el premio. “Ojalá las canciones de mi papá se sigan difundiendo por todo el mundo”, afirmó la joven.

La ceremonia rindió además un sentido homenaje a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Gabriel Hochbaum, vicepresidente de la Fundación Ana Frank Argentina sostuvo que hay que “dejar atrás los discursos de odio que se naturalizan y se vuelven cotidianos.”

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El presidente de Uruguay, Yatmandú Orsi, fue parte de la entrega de los Premios Ana Frank (RS Fotos)

Otro de los momentos destacados fue el homenaje a los movimientos de Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, organizaciones que promueven el diálogo, la convivencia y la construcción de puentes entre comunidades.

La distinción puso en valor el trabajo de mujeres que, desde distintas experiencias y trayectorias, impulsan iniciativas de encuentro, respeto mutuo y cultura de paz, principios profundamente vinculados al legado de Ana Frank.

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Moria Casán, emocionada con su premio Ana Frank (RS Fotos)

También recibió un premio Moria Casán por su lucha por la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. “No es un galardón más. Es un premio que me dio mucha emoción. Y es un reconocimiento a que en mi vida nunca negocié mi libertad y mi autenticidad como artista. Aguante Ana Frank”, cerró la artista.

Al abrir la ceremonia, Shalom sostuvo que “el texto del diario de Ana Frank es de resistencia y esperanza frente al Holocausto. Estos premios tienen como objetivo fortalecer la democracia y resaltar el valor de la justicia frente a las dictaduras y autoritarismos.”

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“Todas las víctimas nos duelen. Las de Israel, Gaza, Irán o El Líbano. También los femicidios - dijo Shalom-. En ese sentido, quiero decir que los jóvenes no son el peligro, son los que están en peligro.”

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, participó de la ceremonia (RS Fotos)

El resto de los premiados

Claudia Piñeiro , por su aporte a la promoción de la justicia y los derechos de las mujeres. Entregaron el premio María Luisa Storani y Betty Mosner.

Ernesto Tenembaum , por su compromiso con la verdad y la libertad de expresión. Entregó el embajador de Francia, Romain Nadal.

Mariano Jabonero , secretario general de la OEI, por su compromiso con la educación, la ciencia y la cultura. Premio entregado en Amsterdam, en la Anne Frank House, en marzo de 2026.

Daniela Luber , por su labor de acompañamiento a sobrevivientes de la Shoá. Entregaron Pamela Malewicz y Julio Toker.

María Cherñajovsky , por su compromiso con proyectos solidarios y su apoyo al Centro Ana Frank. Entregó Jorge Brito.

Piera Fernández de Piccoli , por su promoción de la participación juvenil y la educación pública. Entregaron jóvenes guías del Centro Ana Frank.

Víctor Heredia , por sus mensajes de paz y defensa de los derechos humanos a través de la música. Recibió en representación Ignacio Hernaiz y entrega José Priegue.

Federación Familia Grande Hogar de Cristo , por su trabajo con juventudes vulneradas y espacios de inclusión. Entregó Roberto Domínguez.

Fabiana Loguzzo , por su labor en la enseñanza del Holocausto y el fortalecimiento de la memoria. Entregó Luis Quevedo.

Natalia Oreiro , por su trayectoria en la promoción de los derechos de las mujeres y los derechos humanos a través del cine.

Andrea Casamento , por su defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. Entregó Natasha Steinberg.

Benjamín Ávila , por su compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos a través del cine. Entregó Víctor Santa María.

Leonardo Sbaraglia, por su trayectoria artística comprometida con causas sociales. Entregó Romina Manguel.

Además, se entregó el Premio Joven Ana Frank, que distingue proyectos de impacto social impulsados por jóvenes de América Latina, reafirmando el compromiso del Centro Ana Frank con las nuevas generaciones.

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