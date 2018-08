N.P.: Después de varios años de investigación me pregunté cómo es posible que generalmente las madres, que son las que se quedan al cuidado del niño, ejerzan este tipo de violencia psicológica o maltrato infantil. A raíz de esto me pregunto quién defiende a estos niños que quedan rehenes en estos procesos judiciales. A partir de ahí, digo que una mujer tiene que estar muy mal par hacer algo así con su hijo. Por eso el nombre Mujeres Sanas, que somos las que siempre tienen que darle prioridad al cuidado de un hijo y su bienestar emocional, psicológico y darle afectividad. Me asesoré con psicólogos y abogados, y así empecé a darme cuenta que esta problemática es a nivel internacional. Observé entonces que existen muchísimos casos de falsas denuncias en las que se utilizan a los niños como un instrumento, como un objeto y no como un ser. Alguien tiene que defender a los niños. Esto no afecta solo a ellos sino a todo el entorno. Al padre y toda la familia paterna.