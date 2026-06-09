Las perlitas de la práctica abierta de la Selección: de Messi en el once titular ante Islandia al trabajo especial del Dibu Martínez

El astro rosarino podría jugar desde el arranque en el amistoso

La selección argentina se entrenó este lunes 8 de junio en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama, en la previa del amistoso frente a Islandia. A ocho días del debut en el Mundial 2026, el elenco nacional albiceleste realizó una práctica abierta a la prensa.

Luego de la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni, el equipo argentino saltó al campo de juego para hacer movimientos recreativos con la pelota. En ese inicio, se pudo ver a los jugadores moverse en un grupo homogéneo. Incluso, aparecieron en escena Lionel Messi, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, quienes llegan con molestias desde lo físico a la recta final de la preparación mundialista.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Emiliano “Dibu” Martínez fue sometido a un entrenamiento aparte con mucha exigencia. El arquero, que se está recuperando de una fractura en uno de sus dedos de la mano derecha, estuvo trabajando con Martín Tocalli y dos ayudantes. En ese momento, el guardemeta debió atajar fuertes remates con su mano izquierda; mientras que con la zona afectada agarró pelotitas de tenis para aceitar los reflejos.

El plantel completo del elenco nacional inició la práctica antes del amistoso con Islandia

El arquero se revolcó con naturalidad para tapar los balones que le patearon los ayudantes y alimentó la posibilidad de que llegue al Mundial en buenas condiciones al debut frente a Argelia el 16 de junio.

PUBLICIDAD

Luego, llegó el momento de repartir las pecheras para separar a los grupos y dilucidar un probable 11 titular para el encuentro frente a Islandia. Ellos fueron: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Messi durante un entrenamiento con la selección argentina en la preparación del Mundial (afa.com.ar)

El amistoso ante Islandia este martes —a las 22:00 (hora argentina) en el Jordan-Hare Stadium, en el estado de Alabama— será la última prueba antes del inicio del Mundial. Scaloni confirmó que Lionel Messi sumará minutos en ese encuentro, aunque resta definir si lo hará de entrada o en el segundo tiempo. Por lo pronto, formó parte del equipo que paró en la práctica.

PUBLICIDAD

“Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar. No nos van a poder mentir en el estado en que están. Pero hoy te aseguro que están bien, la mayoría tiene el alta y dependerá de nosotros ponerlos mañana. Tenemos una semana para que se estén lo mejor posible. Hay muchos futbolistas que será difícil que lleguen al 100 por 100. Es más descanso y trabajo táctico, están llegando todos muy justos”, sostuvo el DT en la conferencia.

El debut de la Albiceleste en la cita ecuménica está programado para el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium. La segunda presentación será el lunes 22 frente a Austria en el Dallas Stadium, con inicio a las 14:00, y el cierre de la fase inicial se producirá el sábado 27 ante Jordania, también en Dallas, a las 23:00.

PUBLICIDAD

“Me preocupa jugar el partido y que terminen bien, es la realidad. Si pasa eso vamos a llegar bien, pero falta jugar el partido de mañana”, anticipó Scaloni. De esta forma, el estratega de Pujato buscará darle minutos y equiparar cargas en el duelo con Islandia.

Será la 19ª participación de Argentina en las 23 ediciones del torneo y la 14ª de manera consecutiva: la Selección estuvo ausente en Francia 1938, Brasil 1950 y Suecia 1954, y no logró clasificarse para México 1970. Solo Brasil —presente en todas las ediciones— y Alemania —que disputa su 21ª Copa del Mundo— la superan en apariciones históricas, mientras que Italia quedó en 18 tras no clasificar a las últimas tres citas.

PUBLICIDAD