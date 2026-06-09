Alcaldía capitalina de El Salvador habilita más de 20 albergues y equipos 24/7 ante tormenta Cristina

Alcaldía de San Salvador habilita albergues por emergencia nacional por tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Alcaldía de San Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro activó un plan de emergencia por el ingreso de la tormenta tropical Cristina tras la alerta naranja emitida a nivel nacional. La comuna informó que el alcalde Mario Durán ordenó mantener a los equipos municipales operativos las 24 horas para mitigar daños, atender emergencias y preparar la red de albergues.

Como parte de las acciones preventivas, la municipalidad informó la intervención de 211 kilómetros de ríos y quebradas, la limpieza de 58.000 tragantes y 50 bóvedas, y el retiro de más de 16.000 toneladas de residuos, además de la poda de 12.000 árboles en puntos estratégicos, según el director de Saneamiento Ambiental, Parques y Zonas Verdes, German Muñoz.

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El director de Protección Civil Municipal, Willian Hernández, detalló que ya hay más de 500 elementos activos y que, si la situación lo requiere, se puede desplegar a más de 1.500 colaboradores para atender afectaciones por lluvias y vientos. También indicó que la comuna está lista para evacuar familias en condición de vulnerabilidad hacia más de 20 albergues equipados y habilitar hasta 50 refugios temporales con atención médica y apoyo emocional.

Coordinación operativa y zonas de riesgo

Alcaldía de San Salvador habilita albergues por emergencia nacional por tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Alcaldía de San Salvador

La comuna precisó que el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) coordinará el trabajo de dependencias como Protección Civil Municipal, Saneamiento Ambiental, Desechos Sólidos, Parques y Zonas Verdes, Promoción de Salud y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con enlace directo con instituciones del Gobierno Central.

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Hernández pidió evacuar de forma preventiva cuando se solicite a quienes viven en zonas de riesgo cercanas a ríos y quebradas, y en sectores como el volcán de San Salvador, la carretera a Los Planes de Renderos y el cerro de San Jacinto, ante la posibilidad de aumento de caudales e inundaciones urbanas súbitas.

Este mismo lunes, el director de Albergues del Ministerio de Gobernación, Josué García, explicó que “diariamente se hace una reunión, una clínica por parte del Ministerio de Medio Ambiente y todos los especialistas relacionados al tema ambiental, en el cual se analiza el comportamiento climatológico y las eventualidades que puedan afectar al país”.

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García detalló que el informe especial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señala un sistema de baja presión frente a las costas de Centroamérica, con una probabilidad del 90% de evolucionar a una depresión tropical. “Esa es la razón del cambio de alerta verde a alerta amarilla, que eleva el nivel de advertencia nacional”, afirmó el funcionario a través de la Entrevista AM.

Alcaldía de San Salvador habilita albergues por emergencia nacional por tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Alcaldía de San Salvador

Además, resaltó que la red nacional cubre los catorce departamentos y la mayoría de los distritos. “Estos albergues cumplen criterios básicos basados en normas internacionales, con infraestructura resistente, agua, luz y áreas esenciales para atender dignamente a la población”, señaló. Los recintos están ubicados en zonas cercanas a áreas de riesgo, pero fuera de peligro directo de inundaciones o deslizamientos. La coordinación involucra al Ministerio de Salud, Obras Públicas, Educación y otras instituciones que garantizan la atención integral.

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Al activarse un albergue, el protocolo inicia con el registro sanitario de las personas desplazadas, seguido por la atención a niñez, bienestar social y necesidades específicas.