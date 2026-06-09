Tormenta tropical Cristina impacta la costa pacífica de Costa Rica y activa alertas en varias regiones

Pacifico costarricense ha sufrido las consecuencias mas graves de la Tormenta Tropical Cristina con fuerte oleaje y mar y rios desbordados. (Imagen ilustrativa)EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

La tormenta tropical Cristina, formada a partir de un sistema de baja presión en el océano Pacífico, generó lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes vientos en el litoral pacífico de Costa Rica, forzando la activación de alertas preventivas y la movilización de equipos de emergencia en distintas zonas del país.

El fenómeno, ubicado a unos 300 kilómetros de Guanacaste, ha provocado alta saturación en los suelos y daños en infraestructuras viales y educativas, según informó Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Desde las primeras horas del evento, la CNE y los comités municipales de emergencia se activaron para realizar valoraciones en campo, verificar daños estructurales, coordinar labores de limpieza en rutas afectadas y preposicionar personal y recursos en las zonas pronosticadas como más vulnerables.

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“Nos mantenemos alertas y dando seguimiento al fenómeno en conjunto con los comités municipales de emergencia”, afirmó Picado.

Las autoridades han hecho un llamado especial al sector pesquero y turístico para extremar precauciones ante los riesgos asociados al fuerte oleaje, las mareas altas y los vientos intensos.

“Se les solicita tomar las previsiones necesarias, ya que los fuertes vientos, el fuerte oleaje y la marea alta podrían ocasionar situaciones peligrosas”, advirtió el presidente de la CNE. Durante la tarde, dos embarcaciones se volcaron producto de las condiciones marítimas adversas: una en Playa Negra y otra en Tamarindo de Santa Cruz. Equipos de primera respuesta trabajan en esas zonas para atender la emergencia y brindar apoyo a los afectados.

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Fuerte olejada impactó el embarcadero en Isla Chira, generando preocupación en los lugareños. Crédito: Trivisión

El impacto de Cristina también se ha sentido en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó el cierre de nueve centros educativos en Nicoya debido a la obstrucción de los accesos viales por la caída de ramas y árboles en las rutas, consecuencia directa de los fuertes vientos. Además, se registró la caída de materiales sobre carreteras, principalmente en los cantones de la línea costera de Guanacaste, lo que ha complicado la movilidad y el transporte en la región.

Ante la persistencia del fenómeno y el pronóstico de lluvias adicionales, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para el Valle Central y la vertiente del Pacífico, mientras que la alerta verde rige para la zona norte y la vertiente del Caribe. Las autoridades han insistido en la importancia de que la población permanezca atenta a los comunicados oficiales y evite transitar por zonas de riesgo o intentar cruzar ríos crecidos.

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El monitoreo constante de los suelos saturados y el nivel de los ríos forma parte de la estrategia de prevención ante la posibilidad de deslizamientos, inundaciones y afectaciones adicionales en viviendas y caminos rurales.

Personal de la CNE permanece desplegado en los puntos críticos para atender cualquier eventualidad que se presente y coordinar acciones con los cuerpos de socorro y las fuerzas vivas de las comunidades.

El fenómeno meteorológico evidencia la necesidad de fortalecer la preparación local y la coordinación interinstitucional ante eventos climáticos extremos, que se presentan cada vez con mayor frecuencia e intensidad en la región.

La experiencia de los equipos de emergencia y la colaboración con los gobiernos locales resultan fundamentales para mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura.

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Autoridades piden a los costarricenses precaución ante la caída de árboles por fuertes ráfagas de viento. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

La Comisión Nacional de Emergencias reiteró su compromiso de brindar información oportuna y transparente a la ciudadanía, así como de mantener activos todos los protocolos de respuesta hasta que se superen las condiciones de riesgo. Las autoridades instan a la población costarricense a no bajar la guardia y a colaborar con las indicaciones de los equipos de emergencia para proteger la vida y los bienes en las zonas más expuestas.