Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz anunció un alivio financiero para los sectores afectados por más de un mes de bloqueos

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ofrece declaraciones tras la aprobación de una ley que regula los estados de excepción (REUTERS)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes un paquete de medidas destinado a mitigar el impacto económico y social de los bloqueos de carreteras que desde principios de mayo paralizan amplias zonas del país. Las disposiciones incluyen la reprogramación de créditos bancarios y la creación de fondos específicos para transportistas y personas que requieren tratamientos médicos complejos.

El anuncio se produjo en una jornada marcada por el cumplimiento de siete meses de gestión de Paz y por el deterioro de una crisis que ha generado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias regiones.

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Durante una intervención pública, el mandatario explicó que uno de los decretos permitirá renegociar obligaciones financieras en todo el territorio nacional. Según sostuvo, la medida busca dar oxígeno a actividades que han sufrido fuertes pérdidas como consecuencia de los cortes de rutas.

“Todos los sectores” podrán acceder a este mecanismo, afirmó el presidente, al mencionar especialmente a trabajadores vinculados al turismo, pequeños emprendedores y artesanos, cuyas actividades se vieron afectadas por la interrupción del tránsito y la reducción del movimiento comercial.

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El mandatario boliviano habla con los medios después de que el Congreso avanzara con una norma vinculada a la gestión de situaciones de emergencia (REUTERS)

El Gobierno también puso en marcha un Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte, una herramienta destinada a facilitar el acceso a financiamiento para choferes y propietarios de vehículos. El programa contará con recursos de hasta 1.000 millones de bolivianos y permitirá respaldar préstamos para la compra de unidades nuevas o el desarrollo de otras iniciativas productivas.

Las medidas fueron presentadas como una respuesta a las consecuencias económicas acumuladas durante más de cinco semanas de protestas. Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo impulsados por organizaciones campesinas y sindicales que exigen la renuncia del mandatario y rechazan abrir instancias de negociación con el Ejecutivo.

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Otro de los anuncios estuvo relacionado con la asistencia a pacientes con enfermedades de alta complejidad. Paz informó que los recursos obtenidos a partir de la reducción salarial aplicada a él y a sus ministros serán destinados a un fondo especial para personas con afecciones renales y cáncer.

“Invitamos al vicepresidente y a cualquier otra autoridad que quiera aportar libremente para aquellos hermanos bolivianos con problemas renales o de cáncer”, expresó el mandatario al presentar la iniciativa.

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Las medidas incluyen la reprogramación de créditos, un fondo para transportistas y asistencia destinada a pacientes con enfermedades renales y cáncer

La situación económica se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno. De acuerdo con estimaciones empresariales, las pérdidas derivadas de los bloqueos superan los 2.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, la interrupción de rutas estratégicas ha dificultado el transporte de productos esenciales hacia distintos centros urbanos.

Los efectos también se han reflejado en el sistema sanitario. Según datos difundidos por organismos de derechos humanos y autoridades locales, varias personas murieron tras no poder recibir atención médica oportuna debido a los cortes de carreteras y las dificultades para trasladar pacientes o suministros.

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El anuncio de las medidas económicas coincidió además con la promulgación de una ley que regula los estados de excepción. Aunque la norma habilita mecanismos para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna, su entrada en vigor efectiva requiere decisiones adicionales del Ejecutivo que todavía no han sido comunicadas.

Paz denunció intentos de desestabilización

En medio de la crisis, el presidente endureció su discurso contra los sectores que impulsan las protestas. Durante los últimos días sostuvo que su administración atenderá las demandas legítimas de la población, pero rechazó cualquier intento de alterar el orden institucional.

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Escena de una protesta en San Julián, donde los bloqueos de rutas forman parte de las movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz (REUTERS)

“Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, afirmó.

El mandatario aseguró además que no permitirá que “intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia”, una declaración realizada después de recibir mensajes de respaldo internacional frente a los pedidos de renuncia promovidos por distintos sectores.

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Paz también responsabilizó al ex presidente Evo Morales de alentar las movilizaciones y sostuvo que detrás de las protestas existen intereses políticos que buscan profundizar la crisis. Mientras tanto, los bloqueos continúan en varias regiones del país y mantienen abierto uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde su llegada al poder.

(Con información de EFE)