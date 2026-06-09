Christian Eriksen reapareció en redes sociales tras su descompensación: el mensaje de Lautaro Martínez

El danés se desplomó en el minuto 65 del amistoso, recuperó el conocimiento en el césped y abandonó el campo por sus propios medios

Luego de desplomarse en el césped del estadio de Odense, Christian Eriksen volvió a dar señales públicas de vida. El mediocampista danés del VfL Wolfsburgo rompió el silencio con un comunicado en sus redes sociales donde confirmó que se encuentra en su casa junto a su familia, que su Desfibrilador Automático Implantable (DAI) funcionó como estaba previsto y que ya comenzó su recuperación. Entre los primeros en responderle estuvo Lautaro Martínez, quien en medio de la preparación de la selección Argentina, le dedicó unas palabras de aliento a su ex compañero.

El incidente se produjo el domingo durante el minuto 65 del amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que llevó al árbitro a suspender el encuentro de forma definitiva. Los equipos médicos ingresaron al campo de inmediato y, tras un breve período de inconsciencia, el futbolista recuperó el conocimiento sobre el césped, pudo comunicarse con el personal médico y abandonó el terreno de juego por sus propios medios antes de ser trasladado en camilla al Hospital Universitario de Odense.

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La Federación de Fútbol Danesa (DBU) informó que el jugador evolucionó desde el primer momento. Morten Boesen, médico de la selección nacional, fue quien transmitió las primeras novedades: “El marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él”, según el parte médico difundido por la entidad.

En una actualización posterior, Boesen agregó: “Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos contacto constante con ellos”.

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Eriksen confirmó que su desfibrilador automático implantable funcionó con precisión durante el partido ante Ucrania en Odense

Fue el propio Eriksen quien, ya desde su hogar, tomó la palabra. A través de un posteo en Instagram, el mediocampista de 34 años escribió: “Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DAI ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles a todos que esta fue una situación diferente a lo que pasó en 2021”.

En el mismo texto, el jugador se mostró agradecido con los médicos que lo atendieron en el campo y con quienes han seguido su salud cardíaca a lo largo de los años: “Gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba”.

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Sobre sus planes inmediatos, Eriksen fue preciso: “Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”.

Uno de los primeros en reaccionar al posteo fue Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, quien dejó un mensaje en los comentarios: “Fuerza hermano 🙏💪”. Eriksen y el “Toro” compartieron plantel en el Neroazzurri durante una temporada y media, desde enero de 2020 hasta mayo de 2021, bajo las órdenes del técnico Antonio Conte. En ese período, el danés disputó 60 partidos oficiales con la camiseta nerazzurra y se convirtió en una pieza del mediocampo que alimentaba la dupla ofensiva conocida como el “Lu-La”: Romelu Lukaku y el propio Martínez.

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Lautaro Martínez, excompañero de Eriksen en el Inter de Milán, le dejó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse el comunicado del jugador

Ese ciclo dejó logros concretos. Juntos ganaron el Scudetto 2020-2021, título que le puso fin a nueve años de hegemonía de la Juventus en la Serie A. También llegaron a la final de la UEFA Europa League en la temporada 2019-2020, aunque la perdieron ante el Sevilla.

Cuando Eriksen sufrió el paro cardíaco durante la Eurocopa 2020 en el partido entre Dinamarca y Finlandia, Martínez, que se preparaba en ese momento para la Copa América con la selección argentina, publicó de inmediato una foto junto a su excompañero con el mensaje “¡Fuerza Chris! Por favor Chris”. La reacción de este martes en Instagram retomó ese mismo tono.

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Lautaro Martínez y Eriksen fueron compañeros y celebraron un Scudetto en el Inter de Milán (REUTERS/Massimo Pinca)

El episodio de 2021 marcó un antes y un después en la carrera de Eriksen. Tras el paro cardíaco, los médicos le implantaron un desfibrilador automático subcutáneo. Las normas médicas de la Serie A italiana prohíben que un futbolista con ese dispositivo compita en la competición, lo que obligó al danés a rescindir su contrato con el Inter. Ocho meses después retomó su carrera en el Brentford de Inglaterra y luego pasó por el Manchester United y el Tottenham Hotspur antes de recalar en el Wolfsburgo alemán.

Por el momento, los médicos no han brindado información sobre el origen del nuevo episodio ni sobre su posible incidencia en la continuidad deportiva del jugador.

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