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Así fue el homenaje que Atlético Nacional le rindió a Yeison Jiménez en el Atanasio Girador en Medellín: “Con el corazón”

Antes de la final ante Junior, el club verdolaga reunió a la familia del cantante, a sus amigos y a miles de aficionados en una ceremonia emotiva con canciones en vivo e imágenes del artista

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La ceremonia reunió a familiares, amigos y miles de asistentes en el Atanasio Girardot, cinco meses después de la muerte del cantante en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá - crédito Yeison_Jimenez / Instagram

Atlético Nacional realizó un homenaje a Yeison Jiménez, artista y seguidor del club, en la previa de la final frente a Junior en el estadio Atanasio Girardot.

El acto reunió a familiares, amigos y fanáticos del cantante, que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. La ceremonia llenó de emoción el recinto deportivo, que se preparaba para uno de los partidos más importantes del año en el fútbol colombiano.

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Un adiós esperado para un hincha ejemplar

La figura de Yeison Jiménez trascendió la música popular para convertirse en un símbolo de la hinchada verdolaga. La directiva de Atlético Nacional y representantes de la Dimayor coordinaron el homenaje, que incluyó la presencia de la familia y el equipo de trabajo del artista.

Entre los asistentes estuvieron Lina Jiménez, hermana del cantante, su esposa Sonia Restrepo y su hija mayor, Camila Jiménez, que recibieron una camiseta personalizada del club como muestra de reconocimiento.

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Atlético Nacional realizó un homenaje a Yeison Jiménez en la previa de la final frente a Junior en el estadio Atanasio Girardot - crédito winsportstv / Instagram
Atlético Nacional realizó un homenaje a Yeison Jiménez en la previa de la final frente a Junior en el estadio Atanasio Girardot - crédito winsportstv / Instagram

Durante la entrega, la tribuna acompañó el momento con aplausos y muestras de solidaridad, reflejando el afecto de la afición por uno de sus hinchas más reconocidos.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana mayor del caldense compartió imágenes previas al evento conmemorativo, en las que se podía observar a los integrantes de la agrupación musical ensayando para el show que iban a brindarle a los asistentes.

Asimismo, Lina publicó una fotografía en la que aparece el fallecido artista vistiendo una camiseta de Nacional y agregó: “Mi niño estaría feliz. Hoy le vamos a hacer un homenaje con el corazón”.

La música y el fútbol se unieron en la previa de la final

Uno de los puntos centrales del homenaje fue la actuación de La Banda del Aventurero, agrupación que durante años acompañó a Yeison Jiménez en su carrera musical. El grupo interpretó algunos de los éxitos más conocidos del artista, generando un ambiente de nostalgia en el estadio. Los asistentes corearon las canciones mientras las imágenes del cantante se proyectaban en las pantallas gigantes del Atanasio Girardot.

La hermana de Yeison Jiménez publicó en Instagram imágenes del ensayo de la agrupación musical y un mensaje sobre el homenaje - crédito linajimenez.g / Instagram
La hermana de Yeison Jiménez publicó en Instagram imágenes del ensayo de la agrupación musical y un mensaje sobre el homenaje - crédito linajimenez.g / Instagram

La ceremonia ocupó un espacio relevante en la antesala del partido, interrumpiendo la tensión por la definición del título con un instante de reflexión y memoria colectiva. La organización del evento destacó que se buscaba rendir homenaje no solo al músico, sino también al hincha fiel que acompañó al club durante su vida.

Un legado que permanece en la hinchada y la música

A cinco meses de la tragedia aérea que costó la vida a Yeison Jiménez, múltiples homenajes han recordado su contribución a la música y al mundo deportivo. El artista continúa siendo uno de los más escuchados en Colombia, y su vínculo con Atlético Nacional siempre formó parte de su identidad pública.

La presencia de familiares y allegados en el acto permitió subrayar la dimensión humana del homenaje. El club, por su parte, resaltó la importancia de fortalecer la relación entre la institución y su afición a través de estos reconocimientos.

El homenaje de Atlético Nacional buscó reconocer a Yeison Jiménez como músico y como hincha fiel del club en la final de la Liga BetPlay - crédito yeison_jimenez / Instagram
El homenaje de Atlético Nacional buscó reconocer a Yeison Jiménez como músico y como hincha fiel del club en la final de la Liga BetPlay - crédito yeison_jimenez / Instagram

Un momento de humanidad en la final de la Liga BetPlay

Mientras el estadio Atanasio Girardot se preparaba para la final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, el homenaje al artista oriundo de Manzanares, Caldas, se convirtió en uno de los momentos más significativos de la jornada. El acto solidificó el lazo entre la música, el deporte y la identidad antioqueña.

Miles de aficionados presenciaron el tributo y acompañaron a la familia de Jiménez en su despedida pública. La ceremonia evidenció el lugar que el artista ocupa en el corazón de la hinchada y cómo la memoria de un seguidor puede trascender el ámbito futbolístico para convertirse en parte integral de la cultura del club.

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