Mundial 2026: el campeonato silencioso que la FIFA comenzó a jugar con los arbitrajes antes del primer silbatazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las selecciones nacionales ultiman sus esquemas tácticos, los entrenadores ajustan las variantes y los futbolistas comienzan a convivir con la ansiedad propia de una Copa del Mundo. Sin embargo, existe otro seleccionado de élite que ya inició su competencia mucho antes del puntapié inicial: el tercer equipo.

Durante los diez días previos al comienzo del Mundial 2026, la Comisión de Árbitros de la FIFA, conducida por Pierluigi Collina y Massimo Busacca, desarrolló un intenso programa de preparación técnica destinado a los jueces que tendrán la misión de conducir el torneo más importante del planeta.

PUBLICIDAD

La FIFA orientó gran parte de la preparación hacia el dominio de los nuevos protocolos del VAR y de las innovaciones tecnológicas que acompañarán la competición. La premisa fue que el árbitro no solo interprete correctamente las Reglas de Juego, sino que sea capaz de interactuar con los soportes tecnológicos con rapidez, precisión y absoluta transparencia.

Este proceso demandó una profunda adaptación técnica, reglamentaria y operativa, donde el conocimiento, la coordinación y la capacidad de análisis adquirieron una relevancia equivalente a la preparación física. La tecnología dejará de ser un simple complemento para transformarse en un factor estratégico del control del juego y, probablemente, en el mayor desafío arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Durante las jornadas de trabajo, los árbitros realizaron prácticas en campo, simulaciones VAR y análisis de video sobre situaciones de alta complejidad.

La hoja de ruta quedó definida en cuatro grandes ejes:

Incrementar el tiempo efectivo de juego, reduciendo las pérdidas deliberadas del cronómetro.

Acelerar las reanudaciones, evitando interrupciones que afecten el ritmo natural del espectáculo.

Optimizar la intervención del VAR en acciones de balón detenido que concluyan en gol o tiro penal.

Profundizar el análisis disciplinario en las segundas tarjetas amarillas, evitando expulsiones que no respondan plenamente al espíritu de las Reglas de Juego.

La premisa es clara: el árbitro moderno debe decidir rápido, interpretar correctamente y utilizar la tecnología como un soporte al criterio humano, nunca como un reemplazo.

PUBLICIDAD

Las primeras designaciones de la Copa del Mundo no constituyen solamente una cuestión administrativa. Representan una señal política y técnica sobre el modelo arbitral que la FIFA pretende proyectar al mundo.

En ese contexto, la Confederación Sudamericana de Fútbol asume un papel protagónico al recibir la conducción de los dos primeros encuentros del campeonato.

La decisión refleja la confianza depositada en una escuela arbitral reconocida internacionalmente por su personalidad, capacidad interpretativa y fortaleza competitiva.

Wilton Sampaio: el hombre que tendrá la responsabilidad de abrir el Mundial

Wilton Sampaio: el hombre que tendrá la responsabilidad de abrir el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Comisión de Árbitros designó al brasileño Wilton Pereira Sampaio para dirigir el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Para un árbitro no existe una responsabilidad mayor. El primer encuentro de una Copa del Mundo establece el umbral disciplinario, el criterio de las disputas físicas y la línea técnica que observarán el resto de los equipos arbitrales.

PUBLICIDAD

Nacido en Teresina de Goiás el 28 de diciembre de 1981, Sampaio integra la nómina FIFA desde 2013 y construyó una carrera de prestigio internacional.

Su currículum incluye actuaciones en:

Eliminatorias Sudamericanas.

Copa Libertadores.

Copa Sudamericana.

Copa América.

Copa Mundial de Qatar 2022.

En los últimos años se consolidó como uno de los principales referentes del arbitraje CONMEBOL gracias a su capacidad para administrar partidos de máxima tensión.

PUBLICIDAD

Su perfil técnico se sostiene sobre cinco pilares fundamentales:

Control preventivo del juego.

Fortaleza psicológica.

Excelente lectura táctica.

Óptimo posicionamiento y movilidad.

Comunicación gestual y verbal altamente efectiva.

Para la FIFA, el partido inaugural no admite improvisaciones. La credibilidad del torneo también comienza con el arbitraje.

Facundo Tello, la apuesta de la FIFA para los grandes escenarios

Facundo Tello, la apuesta de la FIFA para los grandes escenarios

La segunda gran noticia para el continente es la designación del argentino Facundo Raúl Tello Figueroa para conducir el encuentro entre Canadá y Bosnia.

El árbitro bahiense estará acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como árbitros asistentes, mientras que el sistema VAR contará también con presencia argentina de Hernán Mastrangelo, fortaleciendo una estructura de trabajo consolidada.

PUBLICIDAD

Nacido el 4 de mayo de 1982, Tello debutó en la Primera División argentina en 2013 y obtuvo la insignia FIFA en 2019.

Desde entonces su crecimiento fue constante:

Participó en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Fue designado para la Eurocopa 2024, siendo el único árbitro no europeo convocado.

Dirigió encuentros de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Actuó en Eliminatorias Sudamericanas.

Formó parte de la Copa Árabe FIFA.

Su estilo arbitral es identificado por especialistas internacionales como una combinación equilibrada entre autoridad y fluidez.

La FIFA destaca especialmente:

Su lectura táctica del juego.

El control disciplinario preventivo.

La firmeza en las decisiones relevantes.

La serenidad para resolver acciones dentro de las áreas.

La adaptación a los nuevos protocolos tecnológicos.

Su designación representa mucho más que un reconocimiento individual. Ratifica el prestigio histórico del arbitraje argentino en los grandes escenarios internacionales.

Danny Makkelie y el desafío del debut del anfitrión

Danny Makkelie y el desafío del debut del anfitrión (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El estreno de Estados Unidos frente a Paraguay tendrá una dificultad adicional: la presión ambiental propia de enfrentar al seleccionado organizador.

Para ese compromiso, la FIFA eligió al neerlandés Danny Desmond Makkelie, uno de los árbitros más prestigiosos de la UEFA.

Árbitro FIFA desde 2011 y miembro de la categoría Elite europea, Makkelie cuenta con una extensa trayectoria en grandes competiciones internacionales.

Entre sus antecedentes sobresalen:

Final de la UEFA Europa League.

Eurocopa 2021.

Eurocopa 2024.

Copa Mundial de Qatar 2022.

Participaciones en las principales competiciones UEFA.

Amplia experiencia como árbitro VAR en finales internacionales.

Además de su carrera deportiva, desarrolló funciones como inspector de policía, una formación que muchos consideran decisiva en su liderazgo y manejo de situaciones de conflicto.

PUBLICIDAD

Su perfil técnico responde al modelo europeo contemporáneo:

Sobriedad en la conducción.

Aplicación uniforme del criterio disciplinario.

Excelente interpretación de las disputas físicas.

Uso preciso de la tecnología.

Gran capacidad para administrar la presión externa.

Para Paraguay, el debut frente al anfitrión constituye una verdadera prueba de carácter. Históricamente, los primeros partidos condicionan el desarrollo de todo el torneo y obtener un resultado positivo puede modificar el horizonte competitivo de una selección.

PUBLICIDAD

La presencia de un árbitro de semejante experiencia busca garantizar equilibrio y neutralidad en un escenario naturalmente condicionado por el contexto local.

La importancia estratégica del partido inaugural

En la historia de los Mundiales, el primer partido siempre tuvo un valor simbólico extraordinario. No solamente inaugura una competencia; establece el lenguaje técnico del campeonato. El criterio disciplinario, la tolerancia al contacto físico, la gestión de las protestas, el uso de la ventaja y la interacción con el VAR comienzan a consolidarse desde los primeros noventa minutos. Por eso, la FIFA suele confiar esos encuentros a árbitros con amplia experiencia internacional y fuerte personalidad.

El Mundial 2026 no iniciará cuando el balón ruede en el césped. Comenzó hace semanas en los laboratorios arbitrales de la FIFA, en las sesiones de video análisis, en las simulaciones tecnológicas y en el trabajo silencioso de quienes deberán tomar decisiones en fracciones de segundo frente a miles de millones de espectadores.

Que la CONMEBOL tenga a Wilton Sampaio y a Facundo Tello Figueroa como protagonistas de las primeras designaciones constituye un reconocimiento. Que la UEFA aporte la experiencia de Danny Makkelie para el debut del anfitrión confirma la búsqueda de equilibrio entre las grandes corrientes arbitrales del mundo.

En una Copa del Mundo no solo se disputa el título de campeón. También existe un campeonato paralelo, silencioso y muchas veces invisible: el del arbitraje. Y allí, como en el fútbol mismo, la historia suele comenzar con un solo silbatazo.