Perú no podrá enfrentar a Lamine Yamal: por qué la máxima figura de España quedó fuera del amistoso en Puebla. Crédito: EP

La expectativa por ver a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial era uno de los principales atractivos del amistoso entre Perú y España en Puebla. Sin embargo, los aficionados que asistirán al Estadio Cuauhtémoc no podrán disfrutar de uno de los nombres más esperados de la selección europea. Lamine Yamal quedó descartado para el compromiso de este lunes 8 de junio frente a la ‘bicolor’ y ni siquiera viajó a México junto al resto de sus compañeros.

La ausencia del joven atacante fue confirmada por la Real Federación Española de Fútbol en la antesala del duelo. Aunque el extremo se mantiene dentro de los planes de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo 2026, el comando técnico optó por no arriesgarlo y priorizar su recuperación física de cara al debut mundialista.

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¿Por qué Lamine Yamal no jugará contra Perú?

La ausencia de Lamine Yamal responde a una decisión estrictamente médica. El atacante viene recuperándose de una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que sufrió a finales de abril y, aunque su evolución ha sido favorable, el cuerpo técnico español prefirió no acelerar los plazos. Por ese motivo, el futbolista permaneció en la concentración de la ‘roja’ en Tennessee, Estados Unidos, donde continúa realizando trabajos específicos con la mirada puesta en el Mundial 2026.

La medida forma parte del plan diseñado por Luis de la Fuente para preservar a una de sus principales figuras de cara al debut en el torneo en Norteamérica. A pocos días del inicio de la competición, el seleccionador español busca minimizar cualquier riesgo físico y garantizar que sus jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles al torneo.

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Lamine Yamal es la principal baja de España para duelo contra Perú. Crédito: Reuters/Brett Davis

Su baja representa un golpe para el espectáculo en Puebla. Con apenas 18 años, Yamal se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes y mediáticos del planeta, además de ser una pieza clave en el esquema de España. No por nada era uno de los jugadores más esperados por los hinchas peruanos y mexicanos que asistirán al Estadio Cuauhtémoc para presenciar el amistoso internacional.

Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco estarán ante Perú

Lamine Yamal no será la única ausencia sensible de la selección española en Puebla. El combinado europeo también confirmó las bajas de Nico Williams y Víctor Muñoz para el encuentro frente a Perú.

Al igual que el futbolista del Barcelona, ambos jugadores permanecieron en Tennessee realizando trabajos específicos de recuperación y tampoco fueron incluidos en la nómina que viajó a Puebla. Los tres futbolistas presentan problemas musculares y el comando técnico decidió preservarlos para evitar contratiempos antes del inicio del Mundial.

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Las ausencias obligarán a Luis de la Fuente a presentar una formación con algunas modificaciones respecto a la que proyecta utilizar en la Copa del Mundo. No obstante, España mantiene un plantel repleto de talento y figuras de primer nivel que buscarán imponer condiciones frente al conjunto peruano.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán presentes en el choque amistoso en México. (Video: EFE)

España piensa en el Mundial 2026

La decisión de reservar a Yamal, Williams y Muñoz refleja la importancia que tiene el Mundial para la selección española. El amistoso ante Perú representa una de las últimas pruebas antes del estreno en la máxima competición de selecciones, por lo que cualquier riesgo físico es considerado innecesario por el cuerpo técnico.

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Desde España existe optimismo respecto a la evolución de los tres futbolistas. La intención es que continúen recuperándose en el campo base y puedan estar disponibles para el debut mundialista, donde la ‘roja’ espera presentarse con todas sus figuras.

Mientras tanto, Perú tendrá la oportunidad de medirse ante una de las selecciones más poderosas del planeta, aunque finalmente no podrá enfrentar a dos de los nombres más desequilibrantes del ataque español, como son Lamine Yamal y Nico Williams, quienes seguirán trabajando lejos de Puebla para llegar en plenitud al gran objetivo de la temporada.