La sugerente frase del técnico de Inglaterra al ser consultado sobre si Bellingham será titular en el Mundial 2026

Tuchel confirmó que Bellingham es uno de los titulares, pero aclaró que hay entre 14 y 15 jugadores que pueden ocupar ese rol (Reuters)

Thomas Tuchel advirtió que Jude Bellingham deberá ganarse un lugar en el once inicial de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026. El seleccionador alemán fue claro ante la prensa en West Palm Beach: hay entre 14 y 15 posibles titulares en el plantel, y el mediocampista del Real Madrid es uno de ellos, pero sin garantías. La competencia con Morgan Rogers, el jugador del Aston Villa que fue el único en participar en los ocho partidos de la fase de clasificación, marca el trasfondo de una disputa que el propio técnico no esquivó.

Consultado directamente sobre si Bellingham tiene que pelear por su puesto, Tuchel no dio rodeos. “Sí, lo tiene”, respondió ante los periodistas. Y amplió: “Él es uno de los titulares, sabe que es uno de los titulares, pero tenemos 14 o 15 posibles titulares. Estos roles siempre pueden cambiar, pero por el momento creo que hay como 14 o 15 verdaderos titulares y Jude es uno de ellos”.

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El contexto respalda esa lectura. Durante la fase de clasificación para el torneo, Bellingham disputó apenas cuatro de los ocho compromisos, en parte por una lesión que lo alejó del inicio de temporada. Rogers, en cambio, estuvo presente en todos ellos, junto al capitán Harry Kane y al propio Declan Rice. Esa regularidad le valió al jugador del Aston Villa la titularidad en el amistoso ante Nueva Zelanda, donde ambos compartieron el rol de número 10, pero en mitades distintas: Rogers arrancó de entrada y Bellingham ingresó en el segundo tiempo, con el brazalete de capitán al ser el jugador con más internacionalidades en cancha en ese momento.

Bellingham llevó el brazalete de capitán ante Nueva Zelanda, aunque Tuchel aclaró que fue por ser el jugador con más internacionalidades en cancha (Reuters)

El propio Tuchel reconoció que el rendimiento reciente del mediocampista del Real Madrid lo dejó con buenas impresiones. “Él se ve bien. Se ve bien en los entrenamientos. Creo que en este momento está en un buen momento porque ha tenido su descanso y tiene ganas de volver al campo después de una lesión —esto es normal— y está muy feliz de volver a pisar el campo. Absorbes todo cuando regresas”, declaró el técnico.

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En el duelo ante Nueva Zelanda, Bellingham completó los 32 pases que intentó, 14 de ellos en el último tercio del campo, aunque no logró asistir a ningún compañero, mientras que Rogers repartió dos.

La estructura del plantel, según la describió el propio seleccionador, se divide en tres grupos: los 14 o 15 potenciales titulares, un grupo especial intermedio, y los jugadores destinados a cerrar partidos desde el banco.

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Tuchel confirmó que ya comunicó de manera individual a cada futbolista en qué categoría se encuentra, aunque aclaró que esa clasificación puede modificarse antes del partido inaugural ante Croacia el 17 de junio en Dallas.

Rice y el nombramiento como subcapitán

Declan Rice fue confirmado como subcapitán de Inglaterra para el Mundial, con el respaldo de Tuchel desde la concentración en West Palm Beach (Reuters)

En paralelo a la situación de Bellingham, el seleccionador confirmó que Declan Rice llevará el brazalete de capitán cada vez que Kane no esté en cancha: “Declan es mi subcapitán. Tuvimos esta charla cuando Harry no estaba concentrado con nosotros”. El mediocampista del Arsenal, de 27 años y con 72 internacionalidades, ya había ejercido ese rol en dos ocasiones previas, la primera ante Bélgica en 2024.

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Rice se incorporó a la concentración en West Palm Beach el sábado por la noche, junto a sus compañeros del Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze, quienes llegaron tras la victoria ante Nueva Zelanda. Sobre cuántos minutos disputarán esos jugadores en el amistoso ante Costa Rica del miércoles, Tuchel admitió que aún no lo tiene definido, aunque adelantó que el objetivo es que algunos futbolistas completen entre 60 y 70 minutos. “Tenemos tres días de entrenamiento, un partido más a puerta cerrada para administrar todos los minutos. Aquellos que solo jueguen 20 o 30 minutos volverán a jugar ese próximo partido”, detalló el técnico. Además del duelo ante Costa Rica, Inglaterra tiene previsto un encuentro a puertas cerradas ante el equipo local Miami United antes de llegar a Dallas.

Sobre si Bellingham forma parte del denominado “grupo de liderazgo” —una selección de jugadores veteranos que se reúne por separado del plantel completo para tratar asuntos tácticos y organizativos con el cuerpo técnico—, Tuchel se negó a dar precisiones, como lo ha hecho en cada oportunidad que se le consultó al respecto. “Nunca hablo sobre el grupo de liderazgo”, reiteró ante la prensa.

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Qué busca Tuchel del ambiente en el equipo

Tuchel dividió el plantel en tres grupos y ya comunicó a cada jugador en cuál se encuentra, aunque advirtió que esa clasificación puede cambiar antes del debut ante Croacia (Reuters)

Con al menos dos futbolistas en pugna por cada posición, Tuchel dejó en claro qué tipo de dinámica espera dentro del grupo. El técnico alemán pidió que la “hermandad” prevalezca por encima de la rivalidad interna. “Siento que lo hacen de una forma muy cómplice. Ese es el espíritu que queremos tener y el espíritu que necesitaremos a lo largo del torneo”, afirmó, según Sky Sports.

“No queremos jugadores en el banquillo pensando ‘él lo está haciendo mal, así que tal vez yo tenga una oportunidad’. No creo que ellos piensen que juegan los unos contra los otros, pero están contentos de presionar”, agregó el seleccionador.

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Tuchel también apeló a la perspectiva temporal para explicar el estado del grupo: varios jugadores no han compartido cancha desde noviembre, y otros llegan de vacaciones con la puesta a punto en marcha.

Inglaterra debuta en la Copa del Mundo 2026 el 17 de junio ante Croacia en Dallas, luego enfrenta a Ghana el 23 del mismo mes y cierra la fase de grupos ante Panamá el 27 de junio.

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