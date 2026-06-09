Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

El conductor habló de las disculpas que tuvo con el actor luego de su choque al aire (Video: Intrusos/ América TV)

El fuerte cruce entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez el jueves pasado durante una emisión en vivo de Intrusos (América TV) derivó en un pedido público de disculpas este lunes que sorprendió al público. El conductor del ciclo asumió su responsabilidad tras la transmisión y admitió que sus dichos habían excedido los límites aceptables.

Lussich contó ante sus compañeros que decidió tomar la iniciativa y contactó al conductor de La jaula de la moda: “Quiero desactivar el tema. Hablé con Mariano Martínez...”, relató, dando cuenta de su reflexión posterior. Según explicó, le envió un mensaje en el que reconoció su parte en la discusión y pidió perdón: “Yo le mandé un mensaje y le pedí disculpas de la parte que me toca. Creo que los dos estuvimos mal, pero yo era el conductor del programa”.

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“Yo le mandé un mensaje y le pedí disculpas de la parte que me toca. Creo que los dos estuvimos mal, pero yo era el conductor del programa”, aseguró Rodrigo Lussich

El actor respondió con firmeza, pero sin buscar reciprocidad. “Me respondió bien. Él no me pidió disculpas. No pretendía lo mismo del otro lado. Me dijo que me aceptaba las disculpas y que estaba todo bien”, señaló. Para el periodista, la conversación permitió aclarar que no se trató de una broma y que cada uno interpretó el episodio de forma distinta.

Rodrigo Lussich reconoció que fue “presa de la bronca del momento” y asumió que su actitud fue intolerante. El propio periodista reflexionó sobre su rol: “Creo que esas cosas hay que repararlas como corresponde. Pidiéndole disculpas”.

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“Está en mí tratar de que no se me vaya de la mano cuando me siento subestimado. Me enojo, me pongo picante, o de una manera que no está buena. Yo creo que uno como conductor tiene que saber manejar situaciones de esa naturaleza. Y me da bronca conmigo mismo, teniendo el oficio que tengo, haberlo manejado mal”, concluyó.

“Me respondió bien. Él no me pidió disculpas. No pretendía lo mismo del otro lado. Me dijo que me aceptaba las disculpas y que estaba todo bien”, aseguró (Intrusos, América TV)

Lussich había utilizó sus redes para cuestionar abiertamente la actitud de Martínez en la nota que le dio a su programa. En su descargo, fue tajante al calificar el comportamiento de Martínez: “La verdad es que fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico”, sostuvo, descartando que la situación haya sido simplemente un malentendido humorístico.

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Durante el programa, el enfrentamiento se desató cuando Martínez, recientemente incorporado como conductor de La jaula de la moda, respondió a críticas sobre su debut. “¿Quién te creés que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?”, lanzó el actor, lo que encendió el cruce. Lussich replicó de inmediato: “A vos en la conducción te gané seguro”.

Lo sucedido se produjo en vivo, cuando Martínez intentó restar importancia a sus palabras, asegurando que todo era una broma. Sin embargo, Lussich rechazó esa versión: “Yo no me comí los mocos y le contesté, como corresponde”. La situación escaló cuando Martínez intentó justificarse: “‘Yo te estoy haciendo un chiste’, me dijo. ‘No tenés humor’. Que haga un chiste, vos que te hacés chiste de todo, no te reís con esto. Y mirá, si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie”, agregó el compañero de Adrián Pallares.

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“Está en mí tratar de que no se me vaya de la mano cuando me siento subestimado. Me enojo, me pongo picante, o de una manera que no está buena”, analizó, autocrítico

El conflicto expuso una grieta personal y profesional que, según Lussich, fue más allá de un simple cruce televisivo. “Él reaccionó muy mal, él se plantó de una mala manera, que hubiera merecido sacarlo del aire. Y yo le contesté mal porque soy más loco que él y porque me sentí atacado”, reconoció.

Lussich defendió su postura mencionando su trayectoria y experiencia: “53 años, un poquito de historia en la tele, un poquito de experiencia, cruces, chicanas, todas estas cosas que pasan en la tele en un género que siempre tiene sus riesgos”. Sostuvo que su reacción fue una respuesta a una actitud hostil, no a una falta de sentido del humor.

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En uno de los fragmentos más filosos de su descargo, Lussich remarcó: “El cinismo nunca es una buena manera de exponer al otro”. Aclaró que no estaba enojado, aunque reconoció que su vehemencia puede dar otra impresión: “No estoy enojado, soy un tipo vehemente, entonces parece que estuviera más enojado de lo que estoy”.