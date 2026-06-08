Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

La actriz realizó un descargo luego de una inesperada polémica que surgió en las redes cuando habló sobre el parto de su hija (Video: Sería increíble/ Olga)

Oriana Sabatini volvió a defender públicamente su derecho a hablar sobre el “lado B” del embarazo, luego de la polémica que desataron sus declaraciones iniciales sobre el proceso traumático que vivió al gestar a su hija Gia. En una entrevista en el canal de streaming Olga, durante el ciclo Sería increíble, la actriz relató en detalle el dolor físico y emocional que atravesó y cuestionó la presión social para que las mujeres solo compartan relatos positivos sobre la maternidad.

En el contexto de fuertes críticas en redes sociales, la artista profundizó sobre sus experiencias y respondió a quienes la acusan de “privilegiada” o de restar valor a la maternidad por compartir su testimonio. La cantante había sido cuestionada luego de que definió su embarazo como una experiencia traumática.

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La artista explicó que su embarazo estuvo atravesado por un dolor intenso en el pubis, conocido médicamente como pubalgia. “Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme, que si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho decir ‘Che, no sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor que tengo’”, relató.

‘Se llama pubalgia. Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente. A una mujer le dicen: 'Tomá un paracetamol’”, sentenció (Instagram)

Aclaró que no se trató de un dolor abdominal común, sino de una afección poco mencionada públicamente sobre la maternidad: “Se llama pubalgia. Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente. Y a una mujer le dicen: Tomá un paracetamol”. Sabatini enfatizó que la respuesta médica fue insuficiente y que, a pesar de su sufrimiento, no obtuvo soluciones para el malestar: “No estoy durmiendo del dolor que tengo”.

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La actriz recalcó que escuchó pocos relatos similares de otras mujeres, y que la falta de información y empatía médica la llevó a sentirse aislada. “Lo más desesperante es que vos vas a los médicos y te dicen: Tomá un paracetamol, ¿entendés?”, enfatizó.

Durante la charla con Nati Jota, la hija de Catherine Fulop señaló la escasez de voces que relatan experiencias negativas del embarazo. “Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”, dijo.

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“Son unos hipócritas de mierda, se llenan la boca siempre con un montón de discursos y son ustedes mismos los que perpetúan eso”, aseguró la actriz (Penguin Random House)

La artista expresó la frustración de sentirse la única en atravesar esa situación: “Yo necesitaba escuchar a miles de mujeres que por ahí salieran a decir: ‘Che, mi experiencia fue esta’. Porque no saben lo frustrante que es”. Sabatini advirtió que la hegemonía del discurso positivo genera un sentimiento de exclusión por “ver que lo único que salen a decir las mujeres es que fue ‘el momento más pleno de mi vida’, y vos te levantás todos los días llorando del dolor”.

También cuestionó la centralidad que adquiere el cuerpo y el peso en las conversaciones sobre el embarazo. Relató que, incluso después de haber atravesado un proceso difícil, las preguntas recurrentes giran en torno a cuántos kilos subió o cómo luce físicamente: “Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es que muchas veces cuando una mujer está embarazada o cuando ya parió, una de las primeras cosas que le preguntan son: ¿Y cuánto subiste?”.

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Para la cantante, estos comentarios son parte de una hipocresía social que minimiza la experiencia real de las mujeres: “Son unos hipócritas de mierda, se llenan la boca siempre con un montón de discursos y son ustedes mismos los que perpetúan eso. Porque aparte de que nosotras las mujeres somos capaces de hacer una de las cosas más increíbles que puede hacer el ser humano y ¿después tengo que sentarme acá a hacer el discurso que a ustedes se les canta?”.

“Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”, se sinceró Oriana Sabatini

Sabatini también aclaró que su testimonio sobre el dolor físico no tiene relación con el amor por su hija: “Mi experiencia no es proporcional al amor que yo le tengo a mi hija, porque si yo tuviera que pasar diez veces más por el dolor que pasé para llegar a ella, lo haría”.

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“La gente es muy hipócrita, se llenan la boca con el discurso feminista y con que las mujeres tengamos una voz y que podamos usar esa voz. Y después cuando sale una mujer a usar esa voz, si no es el tipo de mujer que vos querés que use esa voz, te rompen las pelotas”

Criticó la superficialidad de quienes reducen el trauma a cuestiones estéticas y defendió la importancia de hablar de la transformación profunda que implica el embarazo: “Cuando hablo de la transformación física, estoy hablando de que se te mueven los huesos, de que es una transformación a nivel celular y ni hablar de la emocional”.

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“Cuando hablo de la transformación física, estoy hablando de que se te mueven los huesos, de una transformación a nivel celular y ni hablar de la emocional", afirmó

Hacia el final, insistió en la necesidad de abrir el debate sobre las experiencias diversas en la maternidad y de cuestionar los discursos impuestos: “Si no querés que sea yo la que salga a decir esto, ¿quién querés que sea? ¿Por qué te jode tanto que yo me siente acá y no mienta? Estoy diciendo la verdad de las experiencias que vivo”.