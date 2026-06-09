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Teófilo Gutiérrez alcanzó un récord histórico al quedar campeón con Junior de Barranquilla del fútbol colombiano

Teófilo Gutiérrez fue el uno de los dos capitanes, junto a Fabián Ángel, de la estrella número doce del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-1

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Teófilo Gutiérrez se convirtió en el jugador de campo con más títulos del Junior de Barranquilla al alcanzar los siete títulos - crédito @teogutierrez_/Instagram
Teófilo Gutiérrez se convirtió en el jugador de campo con más títulos del Junior de Barranquilla al alcanzar los siete títulos - crédito @teogutierrez_/Instagram

Teófilo Gutiérrez se convirtió en el jugador de campo con más títulos en la historia de Junior de Barranquilla. Igualó, con siete, a los arqueros Mario Sebastián Viera y José Luis Chunga, el histórico arquero del club costeño. Este record lo alcanzó al vencer a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026-1 con un global de 3-1.

Teo fue uno de los capitanes del título de Junior de Barranquilla, junto a Fabián Ángel. En esta liga, jugó 21 partidos, 665 minutos, anotó cinco goles y asistió a gol en tres ocasiones. Fue el tercer goleador del equipo, solamente superado por Luis Fernando Muriel que hizo trece anotaciones e igualado con Cristian Barrios con cinco anotaciones. En el escalafón de asistencias, también ocupó la segunda casilla, superado por Guillermo Paiva que llegó a cuatro e igualado con Yeison Suárez con tres.

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En esa oportunidad, el jugador que también es conocido como El Perfume, afirmó que ya se sentía cansado del fútbol profesional - crédito @WinSportsTV/X

Ránking de los jugadores que más títulos han ganado con Junior de Barranquilla

Con el récord alcanzado por Teófilo Gutiérrez, así quedó el escalafón de los que más han ganado con el equipo de la capital del Atlántico:

  1. Teófilo Gutiérrez: siete títulos
    1. Liga: 4 títulos (finalización 2018, apertura 2019, finalización 2025, apertura 2026)
    2. Copa: 1 título (2017)
    3. Superliga: 2 títulos (2019 y 2020)
  2. Sebastián Viera: siete títulos
    1. Liga: 3 títulos (torneo clausura 2011, torneo clausura 2018 y torneo apertura 2019)
    2. Copa: 2 títulos (2015 y 2017)
    3. Superliga: 2 títulos (2019 y 2020)
  3. José Luis Chunga: siete títulos
    1. Liga: 3 títulos (torneo apertura 2011, torneo clausura 2018 y torneo apertura 2019)
    2. Copa: 2 títulos (2015 y 2017)
    3. Superliga: 2 títulos (2019 y 2020)
  4. Luis Narváez: seis títulos
    1. Liga : 2011-II, 2018-II, 2019
    2. Copa: 2015, 2017
    3. Superliga: 2019
  5. Gabriel Fuentes: cinco títulos
    1. Liga: 2018-II, 2019-I, 2023-II
    2. Copa: 2017
    3. Superliga: 2020

Luego, hay cuatro jugadores con cuatro títulos en el Junior de Barranquilla.

  • Luis Carlos Ruiz: 4 títulos de Liga (2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I).
  • Vladimir Hernández: 2 ligas, 1 copa, 1 superliga.
  • Víctor Cantillo: 3 ligas, 1 Superliga.
  • Rafael Pérez: 2 ligas, 1 copa, 1 superliga
En febrero de este año 2026, Teófilo Gutiérrez presentó su canción oficial que tiene como género la champeta - crédito Teófilo Gutiérrez/YouTube

Estadísticas de Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

El delantero barranquillero, que ha defendido la camiseta rojiblanca en tres distintas etapas de su carrera, acumula 103 goles oficiales. A nivel goleador, ocupa el tercer lugar entre los máximos artilleros de Junior con 103 anotaciones, solo por detrás de Iván René Valenciano, quien marcó 166 tantos, y Carlos Bacca, que suma 133. Más de 90 de sus goles llegaron en la Liga Colombiana, mientras que también dejó huella en competencias internacionales y torneos coperos.

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Entre sus víctimas favoritas aparece Atlético Nacional, equipo al que le ha marcado ocho veces con la camiseta rojiblanca, seguido por América de Cali e Independiente Medellín, ambos con siete anotaciones recibidas.

La fotografía. Junior de Barranquilla levanta el título de la estrella número doce en su historia tras vencer a Atlético Nacional. La levantan los capitanes Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez - crédito Dimayor
La fotografía. Junior de Barranquilla levanta el título de la estrella número doce en su historia tras vencer a Atlético Nacional. La levantan los capitanes Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez - crédito Dimayor

Teo nació futbolísticamente en las divisiones menores de Junior de Barranquilla y es proveniente del popular barrio La Chinita. El delantero debutó como profesional en 2007. Desde sus primeros años mostró condiciones de goleador, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras del equipo y despertando el interés de clubes del exterior gracias a sus destacadas actuaciones.

Tras construir una exitosa carrera internacional con pasos por Argentina, México y Europa, Teófilo protagonizó uno de los regresos más recordados en la historia reciente del club. En junio de 2017 volvió a Barranquilla en medio de una enorme expectativa y fue presentado ante más de 40.000 aficionados en el estadio Metropolitano.

Su retorno más reciente se produjo en febrero de 2025. Después de vestir las camisetas de Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Cartagena, el atacante alcanzó un acuerdo con la dirigencia rojiblanca, encabezada por Álex Char, para regresar al equipo de sus amores.

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