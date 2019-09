"Lo único que recuerdo fue que el barco se acercó, Pablo me dijo 'tenés que salir'. Le pregunté '¿por qué?', me agarró el brazo, me subió al barco, me tiraron al suelo, me arroparon y no me acuerdo más nada. Después Pablo me dijo que le pedí que me abrazara", narró el nadador, que reconoció que le sorprendió que el frío le haya llegado hasta los huesos.