Hasta los 21 años, solo flotaba. Había nacido en Tucumán y criado en Salta en una familia de cuatro hermanos. Su papá, ingeniero dedicado a la industria azucarera, les inculcó a sus hijos la pasión por el deporte, pero Matías había nacido con problemas respiratorios y alérgicos. Le detectaron asma en su infancia. Iba para todos lados con el ventolín y los corticoides. Aprobaba educación física con certificado médico porque no podía correr: siempre le ponían seis. A los 17 años regresó a su provincia, esta vez para instalarse en San Miguel de Tucumán. "No sé cuántas veces me habrán invitado a jugar a la pelota. Pero yo no resistía mucho. Estaba acostumbrado a negarme de las actividades deportivas", reconoció.