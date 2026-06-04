Crimen y Justicia

Video: un alumno de un colegio de Tandil agredió a un profesor y le fracturó la mandíbula

La víctima, un docente de música de 37 años, fue operado y permanece internado. El agresor quedó imputado en una causa por lesiones graves

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Uno de los alumnos registró los momentos previos al violento ataque

Un violento episodio ocurrió en el Colegio San José de Tandil, donde un alumno de 17 años agredió a golpes a un profesor de música y le provocó lesiones de carácter grave, por las que debió ser internado y operado. El momento previo al ataque quedó registrado en un video grabado por otro estudiante dentro del aula.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, el hecho ocurrió el pasado lunes 1° de junio cerca de las 11 en el establecimiento educativo ubicado sobre la calle Chacabuco, entre Belgrano y Maipú.

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Según pudo reconstruir Infobae de fuentes policiales, todo comenzó cuando uno de los alumnos arrojó una silla dentro del salón, situación que motivó la intervención del docente, Gastón Maximiliano Valdez (37), quien intentó separar a los estudiantes y reorganizar las mesas.

En el video que acompaña esta nota se observa el instante en que el joven lanza una silla en medio del aula. Durante esa secuencia, al mover uno de los pupitres, Valdez tiró accidentalmente un celular que pertenecía al agresor. En ese momento, sin mediar palabra alguna, el estudiante le propinó un golpe de puño en el rostro, provocándole una fractura de mandíbula, fractura de pómulo y una fractura de cráneo parietal izquierdo.

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El docente debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el Sanatorio Tandil.

La denuncia fue radicada por Alberto Fabián Valdez, padre del docente, y dio origen a una causa por lesiones graves, que quedó en manos de la UFI N°12 de Tandil, a cargo del fiscal Damián Borean. Debido al delicado cuadro que presenta el docente, su declaración testimonial aún no había podido ser incorporada al expediente.

Violencia colegio Tandil
El alumno fue suspendido por diez días

Luego de que se conociera el episodio, el Colegio San José emitió un comunicado en el que expresó: “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. ¡Gastón, estamos con vos! Violencia cero”.

El caso reavivó la preocupación por la violencia escolar. En ese contexto, el martes, más de mil personas participaron de una multitudinaria marcha en la Plaza del Tanque, ubicada entre la avenida Santamarina y las calles Mitre, Sarmiento y 4 de Abril, en Tandil.

La movilización, impulsada por docentes, estudiantes y sindicatos, recorrió distintos puntos de la ciudad y culminó frente al propio Colegio San José. Según detalló el portal ABChoy, también se detuvo en la Jefatura Distrital de Educación, donde se entregó un petitorio elaborado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Violencia colegio Tandil
Desde el Colegio San José repudiaron el ataque al profesor (Foto/Instagram)

El documento expresa la “profunda preocupación ante la reiteración de hechos de violencia en escuelas públicas y privadas del distrito” y reclama la inmediata intervención institucional en todos los casos que involucren agresiones a docentes, la aplicación efectiva de medidas de resguardo previstas en acuerdos paritarios y la creación de espacios de contención para las comunidades educativas afectadas.

Además, solicita la conformación de una Mesa Intersectorial Distrital con participación de organismos estatales y sindicatos para diseñar estrategias preventivas, así como el fortalecimiento de las acciones de capacitación en convivencia democrática y resolución pacífica de conflictos.

Entre los reclamos también figuran la creación de nuevos equipos de orientación escolar, cargos específicos para el seguimiento de situaciones complejas, la difusión de los protocolos vigentes y una mayor articulación con organismos de salud laboral para asistir a trabajadores afectados por hechos de violencia.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que desde la Jefatura Distrital de Educación se anunció la conformación de una mesa de trabajo para abordar de manera integral la problemática. La primera reunión está prevista para el próximo lunes.

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