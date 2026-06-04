Honduras

Empresas hondureñas preparan inversiones por $600 millones que generarían hasta 10 mil empleos

Los proyectos se concentrarán en sectores como avicultura, vivienda social y comercio. El empresariado considera clave fortalecerlos

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Las aduanas han incrementado ingresos, pero se mantienen los retrasos por falta de modernización, según señalan medios hondureños./(Administración Aduanera de Honduras)
Las aduanas han incrementado ingresos, pero se mantienen los retrasos por falta de modernización, según señalan medios hondureños./(Administración Aduanera de Honduras)

Las empresas hondureñas invertirán cerca de 15,967 millones de lempiras (unos 600 millones de dólares) en los próximos meses, una inyección de capital privado que proyecta la creación de aproximadamente 10,000 nuevos empleos en el país. Los recursos se destinarán a ampliar operaciones, desarrollar proyectos y reforzar su presencia en el mercado nacional.

El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIC), Menotti Maradiaga, indicó que se trata principalmente de reinversiones de compañías hondureñas que ya operan en el país y decidieron expandirse. “Es un monto realmente espectacular”, expresó al referirse a los cerca de 600 millones de dólares en proceso de ejecución en distintos rubros de la economía.

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Para representantes del sector privado, que la inversión provenga mayoritariamente de capital hondureño refleja confianza en las perspectivas económicas del país y puede enviar señales a potenciales inversionistas extranjeros.

Sectores que recibirán inversiones

Los recursos anunciados se dirigirán a sectores como la industria avícola, la vivienda social y actividades comerciales y de servicios. En el caso de la avicultura, las inversiones apuntan a ampliar la capacidad de producción.

En vivienda social, los proyectos también pueden impulsar otras actividades como la fabricación de materiales, el transporte, los servicios profesionales y el comercio. Los empresarios sostienen que esta combinación de iniciativas puede beneficiar a grandes compañías y a pequeñas y medianas empresas que participan en las cadenas de suministro.

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Dos obreros de una empresa privada trabajan en la construcción de un puente hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Dos obreros de una empresa privada trabajan en la construcción de un puente hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Permisos y trámites

Uno de los factores que contribuyó a la materialización de estas inversiones, según la CCIC, fue la agilización de trámites y permisos pendientes en distintas instituciones del Estado.

Maradiaga señaló que durante meses y, en algunos casos, años, varios proyectos enfrentaron retrasos administrativos que impedían su ejecución y afectaban los planes de expansión de las empresas.

El representante empresarial reconoció esfuerzos de algunas dependencias gubernamentales para simplificar procedimientos y facilitar la ejecución de proyectos productivos.

Aun así, sostuvo que persisten desafíos en competitividad y eficiencia administrativa que deben atenderse para atraer más inversiones y acelerar el crecimiento económico.

El impacto en las mipymes

Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, uno de los principales efectos de estas inversiones es su capacidad para dinamizar otros sectores productivos.

Maradiaga afirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas suelen convertirse en proveedoras de bienes y servicios para los grandes proyectos.

“Nosotros, como micro, pequeña y mediana empresa, nos alegramos de que las grandes compañías realicen este tipo de inversiones porque representan una derrama económica para todos los sectores productivos”, dijo.

Ese efecto puede traducirse en contratación de servicios, compra de insumos, generación de empleo temporal y permanente, y más oportunidades para emprendedores y proveedores locales.

El sector privado hondureño enfatizó la necesidad de reducir tiempos de trámites para incrementar la inversión y la generación de empleo.
El acuerdo busca generar más de 100 mil empleos en sectores como logística, comercio, industria y servicios en Honduras.

Desafíos y competitividad

Pese a los anuncios, el sector privado considera que Honduras debe avanzar en reformas orientadas a fortalecer su competitividad.

Entre las principales demandas empresariales figuran la simplificación de trámites administrativos, la reducción de tiempos para aprobar permisos, la mejora de la infraestructura y la creación de condiciones que favorezcan la seguridad jurídica para los inversionistas.

Según Maradiaga, la capacidad del país para atraer nuevas inversiones dependerá en buena medida de la facilidad con que las empresas puedan desarrollar proyectos productivos sin enfrentar obstáculos burocráticos prolongados. También reiteró la importancia de consolidar mecanismos que agilicen los procesos gubernamentales y den mayor certeza a quienes buscan invertir en Honduras.

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