"Se pondrá a derecho y mañana declarará con el juez que corresponda respecto a un 'homicidio culposo'. El juez decidirá si lo excarcela o no", dijo Ferrari, adelantándose a la carátula del hecho, que deberá decidir el magistrado interviniente. También aseguró que el productor "no quiso matar a nadie". "No los vio; perdió el control del auto, las personas estaban sobre la calzada y él nos las vio", dijo, sobre el momento del accidente. "Él está en shock", agregó, en referencia al estado de su cliente.