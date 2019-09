Entonces decidió averiguar cómo era el circuito, cómo se hacían las publicidades que llegaban a los cines: "Ahí doy con Lowe, que era una de las empresas más grandes del momento. Entonces me presento, aunque yo no sabía nada de nada. Llevo mis dibujos cómicos, los chistes que hacía en Tía Vicenta, que no tenían nada que ver con publicidad, a Lowe. Y, bueno, los ven y me encargan alguna idea para el día siguiente. Me dicen: 'mirá, acá escribí el desarrollo de la idea'. Yo no tenía noción de nada. Pero ahí empecé. Me acuerdo que eran guiones de Celusal. Me piden una idea, ¡y yo ya les llevé 30!".