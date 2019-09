No llamó demasiado la atención ese ruso alto, un tanto desgarbado que buscaba empleo en Europa. Además usaba un nombre común, Piotr Mijáilov, y se hacía pasar por sargento. Nadie imaginaba que se trataba del mismísimo zar de Rusia, Pedro I, llamado el Grande, y que buscaba llevar a su tierra el know how de las innovaciones en ciencia, política, economía, arte y moda que estaban teniendo lugar en Europa.