-Fui al Canal 7, que era LR3 Radio Belgrano TV y estaba en Ayacucho y Posadas. Me presentó a Enrique Telémaco Susini, que había sido el creador de la radio en 1920 y ahora era uno de los jefes de la televisión. Susini me dejó al lado de una cámara y me dijo que nadie se tenía que acercar, que nadie tenía que tocar nada. Me quedé allí un par de horas y mientras tanto el auditoriun, que era el teatrito del Alvear Palacae Hotel, se había llenado de gente. Cuando volvió Susini me dijo que me fuera, porque no podían tomar más gente ¡Me dio una vergüenza bárbara, con todas esas personas delante!