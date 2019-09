—Nosotros usa muy simple no é con mucha cosa… Sólo con celular…A veces hago selfie, no tan difícil, nosotros hace fácil… Yo enseña "poné así Luí"… él no mi marido, mi hermano más chico… ¡Ahora la gente conoce por la calle, tene vergüenza ja ja!…Nosotros dié años trabajando, a veces pienso que la vida no es sólo trabajá… Todo día trabajando… Nosotros con Lui cierra negocio y juega mucho… Buscamos chestes divertidos… Muchos inventamos nosotros…