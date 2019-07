Pero Discépolo había compuesto Secreto en 1932. Y Martirio, en 1940. En cambio, en octubre de 1944 abría su corazón. Algo nuevo había pasado en su vida. Era otro hombre el que escribía el 9 de octubre de 1944 desde el hotel Sevilla Biltmore de La Habana: "Amor precioso, todos mis besos. Todos mis recuerdos, los más profundos y los más queridos. No me olvides en tus horas y que me sepas en todas partes, adorando la sencillez tan dulce de tu ternura, que llena de besos mi nostalgia, hoy. Enrique".